شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة عين شمس تُطلق أولى فعاليات المؤتمر العلمي التاسع اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُطلق جامعة عين شمس، اليوم، أولى فعاليات مؤتمرها العلمي التاسع، في تمام الساعة السادسة، تحت عنوان «الجيل الرابع من الجامعات.. بين الواقع والمأمول»، بقاعات كلية الصيدلية بالجامعة.

وتقام فعاليات المؤتمر بقاعة المؤتمرات، بمركز التدريب والتطوير–مستشفى الدمرداش في اليوم الأول والثاني وبعض قاعات الكليات لباقي أيام المؤتمر.

وتستمر الفعاليات بين 6 و8 من أبريل الجاري، بحضورالدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور، أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور، عبدالفتاح سعود نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب والدكتور هشام تمراز نائباً لرئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنميه البيئ، للاطلاع على برنامج المؤتمر اضغط هنا.

ويشمل المؤتمر عدة قطاعات علمية وتربوية، بدءًا من القطاعات الطبية والهندسية مرورًا بقطاع الابتكارات ثم وصولًا إلى قطاع العلوم الإنسانية والتربوية، بهدف رفع مستوى تنافسية التعليم المصري.