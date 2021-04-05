شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتفقد أعمال تطوير منطقة درب السندادية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الإثنين، أعمال تطوير منطقة درب السندادية بمدينة الخارجة، يرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير عام الطرق بالمحافظة.

ووجه الزمالوط باستكمال أعمال إزالة مباني الخطورة المحيطة بالمنطقة بالإتفاق مع السكان، حفاظاً على حياتهم وإعادة تخطيط المنطقة وإنارتها بعد أعمال الإزالة

يأتي ذلك وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقعة بين المحافظة، وصندوق تطوير المناطق العشوائية لتطوير المناطق العشوائية غير الآمنة، واستعادة الوجه الحضاري للمدينة.