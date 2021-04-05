شكرا لقرائتكم خبر عن بدء استلام محصول القمح مبكرا في قنا بسبب الظروف الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا بجولة ميدانية لصومعة قوص المعدنيةلمتابعة موقف الصوامع والشون بنطاق المحافظة لموسم محصول القمح الجديد مشيرا إلى أن موسم توريد القمح المحلى سيبدأ اعتباراً من 15 أبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل لمدة ثلاثة أشهر، رافقه خلال الجولة أحمد السيد وكيل وزارة التموين والعميد خالد فوزي رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص وعدد من القيادات التنفيذية.

وقال نائب محافظ قنا بأنه تم البدء في استلام محصول القمح بالمحافظة مبكرا بصوامع قوص والترامسة والمراشدة نظراً للظروف الجوية، مؤكدا بأن هناك متابعة يومية من اللواء أشرف الداودى محافظ قنا لتقديم كافة التسهيلات للمزارعين لإنتظام إستلام جميع كميات القمح من المحصول الخاص بهم خلال موسم الحصاد، بالإضافة إلى توجيهاته أيضاً لتسهيل كافة الإجراءات أثناء الإستلام لتفادى أي عقبات تعوق ذلك لسرعة تخزينها بالصوامع والشون المخصصة لها

وأوضح أن السعة التخزينية الإجمالية للصوامع والشوّن بالمحافظة بلغت ١٧٣ ألفا و٦٧٠ طن موزعة على ٤ صوامع بسعة تخزينية تصل إلى ١٥٠ ألف طن و٧ شون بإجمالي طاقة تخزينية بلغت ٢٣ ألف و٦٧٠ طن، مشيرا إلى أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من مديريات «التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء» حيث بلغ سعر الأردب ٧٢٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣.٥ قيراط و٧١٥ جنيه لدرجة النقاوة ٢٣ قيراط و٧٠٥ لدرجة النقاوة ٢٢.٥ قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح لعام ٢٠٢١، مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .

توريد القمح بقنا

توريد القمح بقنا

توريد القمح بقنا

توريد القمح بقنا

توريد القمح بقنا