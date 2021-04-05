شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية: تنفيذ 13 ألفا و883 مشروعا ضمن مبادرة «القومي للتنمية المجتمعية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على ضرورة الاهتمام بتشجيع الشباب على التقدم لبرنامج «مشروعك»، وتوفير آليات جاذبة للشباب والعمل على توفير دراسات جدوى لجميع المشروعات، وكذا تبنى وطرح المبادرات الجادة للإستفادة من المشروع وتشجيع الشباب على العمل الحر، مشيراً إلى أن المحافظة تستهدف زيادة إنجازات برنامج «مشروعك» مما يترتب عليه زيادة عدد فرص العمل لأبناء المحافظة، مؤكدا أهمية البرنامج في فتح مجالات عمل جديدة لخدمة المواطنين ومحاربة البطالة ،موجها القيادات التنفيذية بتسهيل إجراءات منح القروض، والتيسير على المتقدمين للحصول عليها ودفع عجلة التنمية بالمحافظة.

وأعلن محافظ الشرقية عن تنفيذ ١٣ ألف و٨٨٣ مشروع ضمن مبادرة المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»،بتكلفة ٢مليار و١٠٥ مليون و١٤٧ ألف جنيه، لتوفر ٤٥ ألف و٦١٥ فرصة عمل لشباب وأبناء المحافظة.

فيما أوضح العربي الشبراوي مدير «مشروعك» بالمحافظة، أن أهم المشروعات التي تم تنفيذها مشروع «تجارة سيراميك، تجارة مفروشات، مصنع أعلاف – مصنع أسمدة عضوية، مصنع ملابس، صناعات كهربائية، مستلزمات طبية، مصنع أرز، ورشة موبيليا .... وغيرها» .

وأضاف مدير مشروعك أن مركز ومدينة الزقازيق وحي أول وثان جاؤوا في المركز الأول، بإجمالي عدد مشروعات تمت الموافقة عليها وصلت إلى ٢٣٦٩ مشروع بقيمة ٢٦٨ مليون و٢٩٦ ألف و٤٠٠ جنيه، يليه في المركز الثاني مركز الحسينية بإجمالي عدد مشروعات وصلت إلى ٨٤٨ مشروع بقيمة ٢٥٥ مليون و٩٤٥ ألف و٢٥٠ جنيه، ثم يليه في المركز الثالث مركز بلبيس بإجمالي عدد مشروعات ٢١٠٨ مشروع بقيمة ٢٤٥ مليون و١٢٣ ألف جنيه .

