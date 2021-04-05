شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الفلاحين يشيد بقرار وقف تصدير الفول: «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الحاج حسين عبدالرحمن ابو صدام، نقيب عام الفلاحين بقرار نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش. مؤكدا ان القرار صائب بنسبة 100 % في ظل احتياجاتنا المحلية من الفول «اللي يعوزه البيت يحرم على الجامع» .

وأضاف «ابو صدام» نزرع نحو 120 ألف فدان فقط من الفول البلدي بمتوسط إنتاجية نحو 10 إردب للفدان فيما نستهلك نحو 500 إلف طن سنويا ونحن مقبلين على شهر رمضان المبارك والذي تتضاعف فيه نسبة استهلاك الفول عن الشهور الاخري لأنه وجبه أساسية في السحور اغلب المصريين.

وأكد «ابو صدام» ان وزارة ألزراعه تبذل قصار جهدها لإزالة معوقات زراعة الفول لتشجيع الفلاحين على زيادة مساحة زراعة الفول مستقبلا إلى 350 ألف فدان لتحقيق الاكتفاء الذاتي وزراعة الأصناف المقاومة لإمراض التبقع ومتحملة لحشيشه الهالوك ومرتفعة الانتاجيه ك سخا 4، ومصر1 ومصر3 وجيزة 843 وسخت 1وسخا3 وسخا 4 وجيزه716، متابعا ان تطبيق الزراعات التعاقدية سوف تساهم في زيادة إقبال المزارعين مستقبلا لزراعة الفول البلدي.