شكرا لقرائتكم خبر عن «العربية للإعلام الرقمي» عن نتائج «التجديد النصفي للصحفيين»: عادت أصوات النساء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد تقرير حقوقي أن انتخابات نقابة الصحفيين أفرزت تنوعاً في عضوية مجلس النقابة ما بين الصحف القومية مثل الأخبار والاهرام والجمهورية وروزا اليوسف والصحف الخاصة، بينما عادت أصوات النساء بعد غياب إلى عضوية المجلس بفوز دعاء النجار من الجمهورية بعضوية المجلس، وهو ما يعكس تبدل اختيارات الجمعية العمومية واهتمامهم بالاصوات النسائية.

وطالب التقرير الختامي الذي أصدرته الشبكة العربية للإعلام الرقمى وحقوق الإنسان حول متابعة انتخابات التجديد النصفى لنقابة الصحفيين لعام 2021، والتى تمت أقامتها بنادى المعلمين ولاول مرة في تاريخ انتخابات نقابة الصحفيين تجرى الانتخابات خارج النقابة بسبب جائحة فيروس كورونا، النقابة بضرورة دراسة ظاهرة تراجع النساء عن الترشح على منصب النقيب وقله المترشحات على مقاعد المجلس مقارنه بالرجال وبحث تمكينهم بشكل أوسع في المجلس ويتناسب مع عضويتها في النقابة، وان يتم دراسة توسيع عضوية مجلس النقابة وتمكين المراة بمقاعد محدده حتى لايغيب صوتها مرة أخرى عن إدارة النقابة.

ودعا التقرير إلى ضرورة العمل على إنهاء سلبية مشاركة الجمعية العمومية والممتدة منذ سنوات طويلة حيث لا تكتمل الجمعية إلا في الدعوة الثانية وإجراء بحث ميدانى لمعرفة سبب احجام حوالى 8 آلاف صوت عن المشاركة في الانتخابات بشكل مستديم، والنظر في تعديل بند اكتمال الجمعية العمومية أولا وبدء التصويت بعدها .

واوصي التقرير النظر في تعديل موعد انعقاد الجمعية العمومية من يوم الجمعة إلى أي يوم اخر يكون يوم عمل للصحفيين كحل للعزوف عن المشاركة، وأن تضاف ورقة للتصويت على الميزانية في ورقة منفصلة بجانب اختيار المرشحين لان كثيرا منهم لايعرف موقف الميزانية التي وافق عليها .

واقترح التقرير اجراء تعديل تشريعى على قانون النقابة يواكب تطور مهنة الصحافة حيث يحتوى القانون الحالي على مواد تجاوزها الزمن مثل عضوية الصحفيين في الاتحاد الاشتراكى وغيرها من المواد المرتطبة بالحقبة التاريخية التي صدر فيها القانون .

وشدد التقرير على ضرورة الابتعاد بالكيان النقابى عن الصراعات الحزبية والسياسية بما يخدم الكيان النقابى ومواجهة تحديات مهنة الصحافة، وبحث مناقشة ازمة الصحف القومية وما تعانية من تحديات جسيمة ترتبت عليها تراجع صناعة الصحافة بسبب الإعلام الرقمى وتأثيراته على العاملين في الصحافة.

وأكد التقرير أن تأثير جائحة كورونا على الصحافة فرضت تحديات جسيمة على صناعة الصحافة ويتطلب حلول عاجلة للحد من تأثيراتها الاقتصادية ومنها تقليل العمالة وقيام وسائل إعلام أخرى نحو الإعلام الرقمى وهو ما يعنى زيادة التحديات التي تواجه الصحافة الورقية والعاملين فيها .

وأشار التقرير إلى أن الانتخابات شهدت تتافس 6 مرشحين على مقعد النقيب فيما يتنافس 56 مرشحا على مقاعد عضوية المجلس وانتهت الانتخابات باعلان اللجنة القضائية العليا المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين عن فوز ضياء رشوان بمنصب نقيب الصحفيين بواقع 1965 صوتا وعدد الأصوات الصحيحة 3844 صوتا.

وجرت الانتخابات بموجب قانون نقابة الصحفيين المصريين رقم 76 لسنة 1970، وجرت الانتخابات على مقعد النقيب، ونصف عدد المقاعد طبقًا لنص المادة 43 من قانون النقابة والتى تنص على أن مدة العضوية بمجلس النقابة 4 سنوات، وتنتهى كل سنتين عضوية نصف أعضاء المجلس، ومدة عضوية النقيب سنتان، ولا يجوز انتخابه أكثر من مرتين متواليتين، وتكون العضوية في مجلس النقابة بلا أجر أو مكافأة