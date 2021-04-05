شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان يتابع معدلات تنفيذ مشروعات تطوير الريف المصري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الجهود المبذولة، لتنفيذ مشروعات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للتطوير الشامل للريف المصرى والتى يتم تنفيذها داخل مركزى كوم أمبو وإدفو حيث جارى العمل في 71 مشروع بقطاعات البنية التحتية والخدمات العامة.

وقدم اللواء أشرف عطية، شكره للجهات التنفيذية القائمة على مشروعات المبادرة وخاصة قطاعات الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأيضاً هيئة الأبنية التعليمية والصحة والإسكان والتعمير والغاز والإتصالات والكهرباء والطرق والشباب والرياضة، موضحاً بأنه هناك تنسيق مستمر مع وزارات الإسكان والتنمية المحلية لضمان تنفيذ هذه المشروعات بالجودة المطلوبة وطبقاً للبرامج الزمنية المحددة بما يحقق طفرة غير مسبوقة داخل القرى والنجوع المستهدفة خلال المرحلة الحالية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس السيسى.