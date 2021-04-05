شكرا لقرائتكم خبر عن «سنودس الكاثوليك» يصدر قرارات جديدة بشأن العبادات الطقسية بسبب «كورونا» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السينودس البطريركي للكنيسة القبطية الكاثوليكية، برئاسة البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق، عدد من القرارت والتوصيات الجديدة اليوم الاثنين بشأن استمرار العبادات الطقسية خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا.

وذكر المجلس أنه إلحاقا للبيانات السابقة للكنيسة، فإننا حفاظا على الصحة العامة وتجاوبا مع متطلبات المرحلة الحالية من الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وللحفاظ على أرواح شعب مصر المبارك، نوصي أبناءنا الكهنة والرهبان والراهبات وكل المؤمنين في الكنيسة الكاثوليكية بمصر، باتباع 5 توصيات، هي استمرار صلوات القداس بحضور المؤمنين بكل الكنائس، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت القداس لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، وإيقاف كل الاجتماعات الأسبوعية، ومدارس الأحد، والنهضات الروحية للصوم الأربعيني المقدس، ويحق لمطران كل إيبارشية إقرار الاستثناءات من هذا البند، كلٌّ حسب ظروف إيبارشيته.

كما شملت التوصيات احتفال الآباء الكهنة بطقوس أسبوع الآلام وأعياد القيامة، كلٌّ في كنيسته، ما لم تستجد أمور أخرى طارئة، وليستمر الآباء الكهنة بالتنسيق مع مجلس الكنيسة بالحفاظ على أن يكون الحضور وقت الصلوات لا يتجاوز 25 % من سعة الكنيسة، على أن يكون هناك فاصل بين كل شخص وأخرٍ مسافة متر ونصف المتر من كل الجهات، ويتم الاحتفال بتكريس زيت الميرون المقدس يومي الأربعاء والخميس الحادي والعشرين، والثاني والعشرين من أبريل 2021، وذلك بالكلية الإكليريكية للأقباط الكاثوليك بالمعادي. وستكون الصلوات قاصرة على الآباء المطارنة والكهنة الإكليريكيين فقط.

واختتم المجلس، تصلي الكنيسة ضارعة إلى الله تعالى، أن تحل قيامة رب المجد وتمنح العالم الشفاء والبركة، وأن يحتفل العالم، بكل مناسبات الأعياد، رافعا كل آيات الحمد والشكر لله تعالى على رحمته ورأفته بخلقه.