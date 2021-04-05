شكرا لقرائتكم خبر عن المذيعة السودانية تسنيم رابح تدعم الأطفال المصابين بالسرطان فى «أورام الأقصر» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بمحافظة الأقصر، زيارة من المذيعة السودانية تسنيم رابح خلال تواجدها بمحافظة الأقصر وتقديمها حفل افتتاح وختام فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، لللمساهمة في تقديم الدعم اللازم لصالح مرضى السرطان من الكبار والأطفال خلال تلقيهم العلاج في أول صرح طبي مجانى لعلاج السرطان في الصعيد.

ورحب الدكتور هانى حسين مدير عام المستشفى بزيارة المذيعة السودانية تسنيم رابح خلال زيارتها للمستشفى، وتم تنظيم جولة لها داخل مستشفى شفاء الأورمان في أقسام العلاج الكيماوي والإشعاعى وغرف الأشعة والعمليات وغيرها من الأقسام والمعامل الخاصة بالمستشفى، لإطلاعها على سلسلة النجاحات التي حققتها المستشفى في خدمة أبناء الصعيد بالمجان تماماً، كما تم تنظيم جولة داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال الجديدة والتى تم افتتاحها مؤخراً، والتقطت الصور التذكارية مع الأطفال الذين يتلقون العلاج داخل الأقسام المختلفة.

وأشادت بمستوى التجهيزات والخدمات الطبية التي وصفتها بالعالمية داخل الصرح الطبى المجانى تمامًا.

من جانبه، قال الأستاذ محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن زيارة المذيعة السودانية تسنيم رابح خطوة هامة لدعم المستشفى على الجانب الدولى والإفريقي، لكونها مستشفى تضاهى المستشفيات العالمية التي يراها هؤلاء النجوم في بلدانهم، موجهاً الشكر لها على تلك الزيارة المميزة ودعمها للمرضى من أبناء الصعيد.