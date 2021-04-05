شكرا لقرائتكم خبر عن السفير البلجيكى بالقاهرة: موكب المومياوات فخر لكل مصرى والإنسانية كلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل المهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي لدى مصر ووفد مرافق، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين فى مجالات التصنيع المختلفة، جاء ذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي، وبحضور المهندس محمد محمد صلاح الدين نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب وعدد من قيادات الوزارة.

فى بداية اللقاء تم الترحيب بالسفير البلجيكى، وأوضح الوزير "مرسي" أن هذا اللقاء يأتى من منطلق إيمان الجانب المصرى والبلجيكى بأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية فى مختلف المجالات، والتي تعود بالمنفعة المشتركة على كلا الطرفين، حيث تم خلال اللقاء استعراض القدرات والإمكانيات التصنيعية والتكنولوجية والفنية والبشرية لشركات ووحدات الإنتاج الحربي، وتم مناقشة الموضوعات التى يمكن التعاون بها مع الشركات البلجيكية العاملة فى مجالات التصنيع المختلفة علي الصعيدين العسكري والمدني .

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى اهتمام الوزارة بالاستفادة من الخبرات البلجيكية فى العديد من المجالات، مشيراً إلى أن وزارة الإنتاج الحربي تحرص بشكل دائم على التعاون مع مختلف الشركات العالمية فى مجال نقل وتوطين التكنولوجيات الحديثة بمصر، وذلك في ضوء العمل المتواصل الذي تبذله وزارة الإنتاج الحربي تماشياً مع التوجه العام للدولة وتحقيق سياساتها الرامية إلى تطوير وتطويع القدرات والإمكانيات الصناعية والفنية والتكنولوجية المتاحة، بما يدعم استراتيجيات التنمية المستدامة من خلال الاعتماد على قدرات التصنيع المحلية بأيدي مصرية وبأعلى معايير الجودة العالمية، مشيرًا إلى أن مصر تعد سوقاً واعدة لجذب منتجات الشركات العالمية والتى يمكن المشاركة فى تصنيعها بشركات الإنتاج الحربى ، وخلال اللقاء تم توجيه الدعوة للشركات البلجيكية للمشاركة فى معرض " "EDEX 2021 المقرر إقامته فى مصر نهاية شهر نوفمبر من العام الجاري.

من جانبه أكد السفير فرانسوا كورنيه ديلزيوس، السفير البلجيكي لدى مصر أن العلاقات بين الجانبين تتميز بالتنوع منذ قديم الأزل، واستمرت فى التطور خلال السنوات الأخيرة على كل الأصعدة ، بالإضافة إلى وجود تفاهم متبادل بشأن ضرورة دفع العلاقات الثنائية إلى الأمام في المجالات الصناعية والاقتصادية المختلفة، مضيفاً أنه توجد فرص هامة لتعزيز التعاون التجاري بين بلجيكا ومصر خاصة وأن البلدين يتمتعان بإمكانيات اقتصادية كبيرة ، معرباً عن تطلعه لأن يكون لهذا اللقاء دوراً مهماً فى فتح آفاق جديدة للاستثمار والتعاون بين شركات الإنتاج الحربي والشركات العاملة فى مجالات مماثلة في بلجيكا .

وأشاد " كورنيه " بالنشاط الملحوظ لوزارة الإنتاج الحربي في دعم المشروعات القومية والتنموية في مصر، كما أشاد بدور مصر المحوري في المنطقة العربية والشرق الأوسط وجهودها فى مكافحة الإرهاب، وكذا اهتمام الدولة المصرية بتوفير المناخ الداعم للإستثمار وجذب المزيد من استثمارات الشركات العالمية، بالإضافة إلى عمليات التحديث الجارية في مصر وإنشاء العديد من المدن الذكية، كما أثنى السفير البلجيكي على خروج موكب نقل المومياوات الملكية من المتحف المصرى بالتحرير إلى متحف الحضارة بالفسطاط بهذه الصورة المشرفة والتي تعد فخراً لكل مصري والإنسانية كلها.

وأوضح المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أنه في نهاية اللقاء تم الاتفاق على أهمية تبادل الزيارات والوفود الفنية بين الجانبين للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لدى الطرفين على أرض الواقع وتحديد موضوعات التعاون المقترحة بدقة.



