شكرا لقرائتكم خبر عن مديرة اليونسكو: لقاء الرئيس السيسى شهد اتفاق لأهمية الحفاظ على التراث المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت أودري آزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، عن سعادتها بمقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد حضورها حفل موكب نقل المومياوات الملكية لمقرها الأخير في متحف الحضارة المصرية، وشاركت أودري آزولاى، صور لقاءها مع الرئيس السيسى، على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، وعلقت عليها: "مقابلة ممتازة مع الرئيس السيسي بعد الموكب المثير للإعجاب للمومياوات الملكية إلى منزلهم الجديد في متحف الحضارة".



تغريدة مديرة اليونسكو

وأكدت أودري آزولاي، مدير عام منظمة اليونسكو، أن اللقاء الذى جمعها بالرئيس عبد الفتاح السيسى شهد الاتفاق الكامل على أهمية الحفاظ على التراث المصرى الغنى والمتنوع، والرغبة المشتركة في تعزيز العلاقة بين مصر واليونسكو خلال السنوات القليلة القادمة والتى تضرب بجذورها فى التاريخ.



مديرة اليونسكو

وفى وقت سابق، استقبل اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، أودرى أزولاى مدير عام منظمة اليونسكو والوفد المرافق لها، وذلك خلال زيارتهم لمحافظة الإسكندرية والتى تأتى فى إطار الزيارة الحالية التى تقوم بها مدير عام منظمة اليونسكو لمصر بدعوة من وزير السياحة والآثار للمشاركة فى حضور موكب المومياوات الملكية، والذى أقيم مساء الجمعة، فى مشهد عظيم ومبهر أشادت به دول العالم أجمع.

وتضمنت الزيارة جولة سريعة تفقد خلالها وزير السياحة والآثار ومحافظ الإسكندرية ومديرة عام منظمة اليونسكو، عدداً من الأماكن الأثرية والسياحية بالمحافظة شملت قلعة قايتباى ومنطقة المرسى أبو العباس ببحرى، كما شملت الزيارة جولة بالحناطير بداية من قلعة قايتباى التاريخية وميدان المرسى أبو العباس، حيث تتواجد منطقة المساجد ببحرى.

وحرص اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية على إهداء مديرة عام منظمة اليونسكو، مفتاح مدينة الإسكندرية، نظراً للجهود الكبيرة التى تبذلها المنظمة للقطاع الأثرى والتراثى فى مصر، وفى السياق ذاته، أكد المحافظ على الجهود الكبيرة التى تبذلها وزارة السياحة والآثار فى هذا الشأن من خلال تطوير المتاحف الأثرية بالإسكندرية، وخلال الزيارة أعربت مدير عام منظمة اليونسكو عن سعادتها بالزيارة، وانبهارها بالآثار التى شاهدتها بمدينة الإسكندرية.