شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل ستعقد في مواعيدها دون تغيير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها، إعلان وزارة التربية والتعليم عقد امتحانات الترم الثاني لصفوف النقل في مواعيدها دون تغيير، فضلاً عن تقارير سياسية واقتصادية ورياضية وفنية متنوعة.

واقرأ أيضًا مجلس الشيوخ يوافق على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال "الوقف الخيرى"

وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الاثنين، على منح وزير الأوقاف سلطة التصرف فى أموال صندوق الوقف الخيرى.

احذروا موجة حارة تضرب البلاد.. الأرصاد تكشف: استمرار ارتفاع درجات الحرارة لنهاية الأسبوع.. وتحذر: الثلاثاء والأربعاء ذروة الارتفاع فى حرارة الجو والعظمى بالقاهرة تصل 36 درجة.. والبلاد تتأثر بكتلة هوائية جنوبية

تشهد البلاد استقرار فى الأحوال الجوية على كافة أنحاء الجمهورية مع تعرض البلاد لارتفاع فى درجات الحرارة متوقع أن يصل ذروته الثلاثاء والأربعاء، على أن يعقب هذا الارتفاع انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة المقبل.





صحف إيطاليا عن موكب المومياوات: شوارع القاهرة تحولت لموقع تصوير لفيلم مبهر

واصلت الصحف الإيطالية تسليط الضوء على موكب مومياوات ملوك وملكات مصر الفرعونية، وقالت صحيفة "الكوتيديانو" إن شوارع القاهرة تحولت إلى موقع تصوير لفيلم مبهر عن مصر القديمة، حيث مرت 18 ملكا و4 ملكات فى عربات برفقة حراس خيول فى عرض أبهر العالم وسيظل محفور فى أذهان العالم.

صحيفة إيطالية: السفر إلى مصر تجربة فريدة.. ورحلة تبقى محفورة فى الذاكرة

قالت صحيفة "ال بويسترو جورنال" الإيطالية، إن مصر من أولى الدول فى العالم التى يعتبر السفر إليها يمثل تجربة فريدة من نوعها تغير حياة أى شخص، حيث أن هناك رحلات يجب على الجميع القيام بها ومن أهمهم الرحلة إلى مصر التى تبقى محفورة فى الذاكرة.

صحف إسبانية عن موكب المومياوات الملكية: غير مسبوق.. ومصر أبهرت العالم

واصلت الصحف الإسبانية تسليط الضوء على موكب مومياوات ملوك وملكات مصر الفرعونية، ونقلهم إلى متحف الحضارة المصرية، والذى خطف أنظار وانتباه العالم.

طبيب الأهلي ينصح موسيماني بعدم الدفع بـ على معلول أمام الزمالك

نصح الجهاز الطبى للأهلى بيتسو موسيمانى، مدرب الفريق، بعدم التسرع فى الاستعانة بالظهير الدولى التونسى على معلول فى مباراة الزمالك بالدورى، ويرى الجهاز الطبى أن على معلول لن يكون جاهزاً بنسبة 100% للمشاركة فى مباراة الزمالك يوم 18 أبريل والمؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدورى المصرى.

الأرصاد: ارتفاع جديد فى حرارة الجو غدا والعظمى بالقاهرة 36 درجة

أكد الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، تعرض البلاد لموجة حارة، حيث تسجل الحرارة ارتفاعا ملحوظا خاصة اليومين المقبلين، لتصل العظمى إلى 36 درجة الثلاثاء والأربعاء، مشيرا إلى أن الطقس حار على أغلب الأنحاء لطيف أو معتدل ليلا .

التعليم: امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل ستعقد فى مواعيدها دون تغيير

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن امتحانات الترم الثانى لصفوف النقل ستعقد فى مواعيدها دون تعديل أو تغيير، حيث يؤدى الطلاب من الرابع الابتدائى حتى الثانى الاعدادى امتحانيين أحدهم فى الأسبوع الأخير من أبريل الجارى والثانى فى مايو المقبل، مشيرة إلى أن آلية التقييم للطلاب كما هى عبارة عن اختبارات مجمعة تشمل منهج الشهر فقط وفق خريطة توزيع المقررات على الشهور.

مصر تصبح نموذجا دوليا ناجحا فى محاربة الهجرة غير الشرعية ودعم اللاجئين..انفوجراف

انتهجت الدولة المصرية سياسات ورؤية ناجحة وفاعلة فى تعاملها مع ملف الهجرة غير الشرعية وملف اللاجئين، فى ظل حرصها على الالتزام بالمواثيق الدولية، حيث نجحت فى وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية، ووضع إطار تشريعي وطني لمكافحة تهريب المهاجرين، فضلاً عن استضافة ملايين اللاجئين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، والتعامل معهم دون تمييز وإدماجهم في المجتمع المصري، مع استفادتهم من كافة الخدمات الأساسية والاجتماعية أسوة بالمواطنين المصريين، بالإضافة إلى ضمان حرية حركتهم وعدم عزلهم في مخيمات أو معسكرات إيواء.

الفريق محمد فريد يشهد فعاليات ختام التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى " نسور النيل – 2" بجمهورية السودان

شهد الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة يرافقه الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية تنفيذ فعاليات ختام التدريب الجوى المشترك المصرى السودانى " نسور النيل – 2" والذى إستمرت فعالياته لعدة أيام بجمهورية السودان ، بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين .

رئيس مجلس الشيوخ يعلن أسماء ممثلى 6 هيئات برلمانية

أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، أنه عملا بالمادة 104 من اللائحة الداخلية للمجلس أخطره رئيس حزب مستقبل وطن باختيار النائب حسام الخولى ممثلا للهيئة البرلمانية امام المجلس، كما أخطره رئيس حزب الشعب الجمهورى باختيار النائب حازم محمد سليمان عمر ممثلا للهيئة البرلمانية أمام المجلس، وأخطره رئيس حزب حماة وطن باختيار النائب فاروق مجاهد شحاتة ممثلا للهيئة البرلمانية، والنائب حاتم حشمت نائبا له وأخطره رئيس حزب التجمع باختيار النائب السيد عبد العال ممثلا للهيئة البرلمانية، وأخطره رئيس حزب الاصلاح والتنمية النائبة سلوى الحداد ممثلا للهيئة البرلمانية وينوب عنها النائب سامح السادات.

البورصة توقف التعامل على سهم مدينة الإنتاج الإعلامي بعد تراجعه الحاد بـ6.57%

شهد سهم المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، التي يترأسها أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام انهيار حدا، وهو ما دفع البورصة إلى إيقاف التداول على السهم، بعدما تجاوز هبوطه نسبة الـ5%.

منفذ ديكور موكب المومياوات يروى تفاصيل التصميم المبهر.. "حسين" ابن محافظة قنا: ديكور الموكب استغرق تنفيذه عامين والتأجيل بسبب ظروف كورونا .. صممت 22 سيارة × 22 يومًا.. والتعب زال مع فرحة المصريين بالحدث.. صور

تابع العالم بشغف حدث من أكبر الاحتفاليات التى شهدتها مصر وهو نقل موكب المومياوات الملكية الفرعونية، من المتحف المصرى فى ميدان التحرير، إلى المتحف القومى للحضارة فى مدينة الفسطاط، والذى ضم 22 من ملوك مصر القديمة فى رحلتهم من المتحف المصرى بالتحرير إلى مكان عرضها الدائم فى متحف الحضارة بالفسطاط فى مصر القديمة.