أخبار مصر

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. والطماطم بـ3.5 جنيه للكيلو

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ التموين.. والطماطم بـ3.5 جنيه للكيلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

 

‏‎‏‎‏‎وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضروات والفاكهة بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الأثنين، وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 3.5 جنيه للكيلو.

-البطاطس 4.25 جنيه .

-البصل الأبيض 4.25 جنيه.

-البصل الأحمر بـ 6.5 جنيه.

-الكوسة بـ 9.5 جنيه.

-الجزر بـ5 جنيهات.

- الخيار بـ 10 جنيهات.

والجوافة بـ 10 جنيهات.

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات.

-الفلفل الرومى بـ 9 جنيهات.

- الباذنجان الأبيض بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 9 جنيهات.

-الفلفل الألوان 26 جنيها.

-الليمون بـ21 جنيها.

-الفاصوليا الخضراء بـ 13جنيها.

-التفاح السكرى بـ26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 8.5 جنيه.

-اليوسفى بـ9 جنيهات.

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد "أسود" بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ 26 جنيها.

- البسلة بـ 8 جنيهات.

البرتقال بسرة بـ9.5 جنيه.

-البرتقال البلدى بـ4.5 جنيه.

 

 

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا