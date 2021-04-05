شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ذروة ارتفاع الحرارة يومى الثلاثاء والأربعاء والعظمى بالقاهرة تصل 36 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن استمرار ارتفاع درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية إلى نهاية الأسبوع.

وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى أن ذروة الارتفاع فى درجات الحرارة ستكون يومى الثلاثاء والأربعاء حيث تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 35 و 36 درجة وجنوب البلاد 38 درجة.

ويشهد اليوم الاثنين ارتفاع آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى ، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاطا للرياح على مناطق من أقصى غرب البلاد ، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد ، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.