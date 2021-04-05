الأمن العام: تنفيذ 41 ألف حكم قضائي وضبط 111 تاجر مخدرات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 25 قطعة سلاح ناري، و108 قضية مخدرات بإجمالي 111 متهمًا، وتنفيذ 41480 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما أثمرت الجهود عن ضبط 245 دراجة نارية مخالفة، و25338 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 45 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 5 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.