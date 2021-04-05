أبرزها 33 طن مواد غذائية.. شرطة التموين تضبط 1150 قضية متنوعة في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة؛ لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1150 قضية تموينية متنوعة، خلال 24 ساعة، أبرزها: ضبط مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بمحافظة القاهرة، بحوزته (3٫5 طن "دهون حيوانية") يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي؛ لوجود تغير في خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس وتشكل خطراً على الصحة العامة، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

كما ضبطت الحملات، المدير المسئول عن مخزن لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، بحوزته (20 طن "زيت طعام" معبأة داخل خزانات بدون مستندات مجهولة المصدر ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

ونجحت الحملات في ضبط مالك شركة لتعبئة السلع الغذائية بدون ترخيص، بمحافظة القليوبية، بحوزته (10 طن "سكر حر" معبأة داخل شكائر بدون مستندات "مجهولة المصدر" – ماكينة تغليف وتعبئة "أدوات إنتاج")، تمهيداً لتعبئتها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة.