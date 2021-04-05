ضبط 3 أشقاء ينقبون عن الآثار داخل مسكنهم بأسيوط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط 3 أشقاء لتنقيبهم عن الآثار داخل مسكنهم بأسيوط.

معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، أفادت قيام 3 أشقاء -مقيمين بدائرة مركز شرطة أسيوط؛ بالحفر والتنقيب عن الآثار بمسكنهم وحيازتهم أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص لحماية نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهم حال قيامهم بالحفر والتنقيب عن الآثار داخل حظيرة ماشية مُلحقة بمسكنهم وتبين وجود (حفرة بعمق 1 متر، والأدوات المستخدمة في الحفر).

كما عُثر بحوزة المتهمين على 3 بنادق آلية وعدد من الطلقات من ذات العيار، وبمواجهتهم اعترفوا بالحفر والتنقيب عن الآثار وحيازتهم للأسلحة بقصد حماية نشاطهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.