شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الخضروات والفاكهة: لا يوجد نقص.. ويفضل شراء الاحتياجات فقط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حاتم نجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، إنه مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم تشهد الأسواق حالة من الاستقرار في المعروض من الخضروات والفاكهة.

وقدم نجيب نصيحة للمواطنين بشراء ما يحتجوه فقط من المنتجات وعدم المغالاة في الشراء.

وأضاف حاتم نجيب، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الورد» المذاع على فضائية TeN، أن مصر لا تعاني من أية نقص في المنتجات الزراعية أو أرتفاع في الأسعار منذ بداية جائحة كورونا، معقبا: «المنتجات الغذائية جميعها في متناول أيد المواطنين».

وأشار إلى أن هناك تنسيق كبير مع وزارة التموين والهيئة الوقائية التابعة للقوات المسلحة بخصوص معارض «أهلا رمضان»، وهو ما يسمح بضخ كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة داخل الأسواق، وبالتالي تزداد التنافسية وتنخفض الأسعار. وأكد نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة، أن الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة تقدم عروض تحت أسم «كلنا واحد».

