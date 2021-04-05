شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: تحالف مشترك بين مصر والمملكة المتحدة لتعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أن التقرير الأخير حول «فجوة التكيف»، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة للبيئة في 14 يناير 2020، توقع وصول تكاليف التكيف في البلدان النامية إلى 140-300 مليار دولار أمريكي في عام 2030 و280-500 مليار دولار أمريكي في عام 2050، ورغم ذلك فإن تمويل التكيف الموجه من خلال الصناديق المناخية المتعددة الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ لم يتجاوز 1.25 مليار دولار أمريكي سنويًا، على الرغم من تضاعفها تقريبًا بين 2015-2016 و2017-2018، مشددةً على ضرورة وضع التكيف على رأس جدول أعمال العمل المناخي العالمي.

أشارت «فؤاد»، خلال كلمتها اليوم في جلسة التكيف مع آثار تغير المناخ التي تعقد ضمن فاعيات الحوار الإقليمى لتغير المناخ، الذي يُعقد بدولة الإمارات العربية المتحدة إلى تحالف عمل التكيف بقيادة مشتركة بين مصر والمملكة المتحدة، تم تحويله العام الماضي إلى تحالف إجراءات التكيف، حيث يعد ركيزة أساسية في تعزيز جهود التكيف العالمية، وهو وسيلة للدفع والتعبئة لجهود ومشاريع أعضاء التحالف، بما في ذلك المبادرات الرئيسية مثل مبادرة التكيف في أفريقيا، مضيفةً أن تحالف العمل حدد من أجل التكيف ثلاثة مسارات للعمل حتى قمة جلاسكو وهى: المياه، البنية التحتية، الصحة، داعيةً جميع الدول المشاركة في المنطقة للانضمام إلى التحالف، والاستفادة القصوى من منصته لدعم جهود التكيف في المنطقة العربية نظراً لضرورة التأكيد على الحوار المتعلق بالمياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والمناطق العربية.

وعلى الصعيد العربى أوضحت وزيرة البيئة أن المنطقة العربية تعد من أكثر مناطق العالم ندرة في المياه، وقد أوضح تقرير تقييم تغير المناخ العربي، الذي نُشر في عام 2017، تأثير تغير المناخ على موارد المياه المشتركة، فضلاً عن تعرض المياه والزراعة والنظم الإيكولوجية ومناطق تجمعات السكان لتغير المناخ، كما أشار التقرير إلى أن المنطقة العربية ستشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة، فضلاً عن تأثيرات تغير المناخ على موارد المياه العذبة على مدار القرن الحالي، وأن هذه التغييرات سيكون لها آثار على الضعف الاجتماعي والاقتصادي والبيئي في الدول العربية، لذا فلابد من أن نستفيد من الحوار الإقليمي حول الطاقة والمناخ لبدء تعاون إقليمي مؤثر إعتماداً على نتائج مثل هذه التقييمات العلمية.