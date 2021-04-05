شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يلتقي مواطنين لسماع شكواهم.. ويتفقد سير مشروعات جاري تنفيذها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، الإثنين، بجولة ميدانية بثلاث مدن ( قليوب- حي شرق شبرا الخيمة- الخانكة ) للاطمئنان على سير الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها والالتقاء بالمواطنين والاستماع إليهم والعمل على حل مشاكلهم.

ففي قليوب تفقد الهجان مركز شباب عزبة الجندي بميت حلفا بحضور كل من مجدي نجاح رئيس مدينة قليوب والدكتور محمود الصبروط مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية ومدير عام الأملاك ورئيس الوحدة المحلية بميت حلفا ومهندس التنظيم بمجلس المدينة ومدير أملاك ميت حلفا ومسئولي الإدارة الهندسية بمديرية الشباب والرياضة ورئيس مجلس إدارة مركز شباب عزبة الجندي، حيث وجه المحافظ بعمل محضر تنسيقي لتعديل قرار التخصيص لمركز شباب عزبة الجندي.

وخلال الجولة استمع المحافظ لشكوى ومتطلبات أهل عزبة الجندي، موجها رئيس المدينة بالعمل على حلها.

وفي حي شرق شبرا الخيمة، تفقد المحافظ محطه وقود الشيماء التابعة لشركة التعاون للبترول على ترعة الإسماعيلية، حيث لاحظ إزالة سور بجوار البنزينة لأعمال الإحلال والتجديد، وذلك بدون صدور رخصة هدم له، وعلى الفور وجه المحافظ بتحرير محضر مع إيقاف أعمال التطوير لحين صدور ترخيص لذلك .

واختتم المحافظ جولته بتفقد مشروع الـ 30 مليون بيضة بمدينة الخانكة، للاطمئنان على سير العمل بالمشروع ،حيث تفقد 2 عنبر تربية تبلغ طاقة العنبر الواحد 22.5 ألف طائر.

وخلال الجولة استمع المحافظ من الدكتورة أمل العسيلي مدير عام الطب البيطري بالقليوبية إلى شرح تفصيلي، حيث اشارت إلى أنه خلال الأيام القليلة الماضية تم استلام دفعة من الكتاكيت بتكلفة نحو 400 ألف جنيه وجارى التجهيز لقطيع جديد بعد انتهاء دوره التربيه في شهر ٧ ينتج ٢٠ مليون بيضه، ووجه المحافظ بدفع عجلة الإنتاج مع رفع كفاءة عنابر الإنتاج والتربية.

وأكد المحافظ أننا نسعى لإنشاء محطة إنتاج ألبان وصوب زراعية وأنشطة أخرى بالأرض التابعة للمشروع، مع وضع خطة لاستغلال الأراضي الخالية لعمل صوب زراعية وزراعة نخيل.

جاء ذلك بحضور الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، والعميد خالد كشك رئيس مدينه الخانكة، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة.