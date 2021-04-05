شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: الانتهاء من توزيع 2591 كارت فيزا تكافل وكرامة جديد على المستحقين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، الانتهاء من توزيع 2591 كارت فيزا تكافل وكرامة على المستحقين والمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة، والذي أطلقته وزارة التضامن الاجتماعي بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتوفير حياة كريمة للأسر الأكثر احتياجًا وكبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة ممن لا يتقاضون معاشًا ثابتًا.

قال المحافظ، في تصريحات صحفية، الإثنين، إن عملية التوزيع تمت من خلال 12 إدارة إجتماعية و128 وحدة اجتماعية بنطاق المحافظة وتحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، مشيراً إلى إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية خلال أعمال تسليم الفيزا للمستحقين، وذلك لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره.

وشدد محافظ القليوبية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع مديرية التضامن الإجتماعي لإجراء أعمال التطهير والتعقيم للإدارات الإجتماعية التي شهدت توزيع كروت فيزا تكافل وكرامة على مستحقيها.

من جانبه، أوضح مجدى حسين، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم توزيع دفعتين من فيزا كارت تكافل وكرامة، حيث بلغ إجمالى عدد الدفعة الأولى عدد 1998 فيزا كارت تكافل وكرامه مابين جديد واعاده اصدار، والدفعة الثانية 593 فيزا ليصبح الاجمالي العام لمجموع المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة على مستوى محافظه القليوبيه 117635 موزعين على مستوى إدارات ووحدات التضامن الاجتماعى بمحافظة القليوبية.