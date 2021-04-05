شكرا لقرائتكم خبر عن نادي المنيا يصدر بيانا حول مباراة الفيوم: «استنكار شديد من قرار لجنة المسابقات» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اصدر اليوم، نادي المنيا الرياضي، أعرب خلاله مجلس إدارة النادي عن استنكاره الشديد من قرار لجنة المسابقات بإتحاد الكرة، بإعادة مباراة كرة القدم بين نادي المنيا ونادي الفيوم بالدوري الممتاز «ب»، والذي كان من المقرر لها يوم السبت 3-4 -2021 إلى يوم الأربعاء 7 – 4- 2021، رغم تقدم نادي المنيا بتسجيل فيديو مع المسعف وسائق سيارة الإسعاف ومحضر إثبات الحالة إلى رئيس الإتحاد، وقرار الحكم بإلغاء المباراة لعدم وجود سيارة الإٍسعاف وهذا طبقا للائحة، ورغم ذلك أصدرت لجنة المسابقات قرار بإعادة المباراة دون أي اعتبارات لهذه الأسباب، رغم التواصل معهم وتبلغيهم بما حدث.

وبناء عليه سوف يقوم النادي اليوم بالتظلم إلى الاتحاد ثم مركز التسوية والتحكيم الرياضي من هذا القرار.

ونظراً لعدم ضمان نظر التظلم قبل موعد المباراة الأربعاء القادم الموافق 7 – 4 – 2021 وعدم حضور المباراة سوف يترتب عليه احتساب المباراة انسحاب لصالح الفريق الآخر، لذا قررنا لعب المباراة في موعدها وهذا مع الاحتفاظ بحق النادي بالتظلم لدى مركز التسوية والتحكيم الرياضي.