شكرا لقرائتكم خبر عن حملات مكثفة لإزالة الاشغالات وفض التجمعات بشوارع رأس غارب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كلف اللواء حامد أحمد حامد، رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الإدارات المختصة وقسم التعديات والاشغالات- البيئة – المتابعه الميدانية – الأمن بشن حملات مكثفه بإزالة الاشغالات والباعة الجائلين بشوارع المدينة والتعديات ومتابعة خطوط التنظيم والمرور على المحلات التجارية.

مرّت اللجنة على شارع الجنينة، المعروف باسم «شارع السوق القديم»، وشارع «الإذاعة»، وتم المرور على المحلات وسحب الرخص المنتهية، وإزالة الاشغالات والاهتمام بالنظافة العامة بالمحلات وتطبيق الإجراءات الاحترازية.