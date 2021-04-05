شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انطلاق فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض «الأوردة» بأسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق الخميس القادم فاعليات الأسبوع العالمي لأمراض الاوردة تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية طب اسوان وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية في الفترة من 5-11 إبريل 2021.

وقال الدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب أن فاعليات اليوم العلمي تضم وسائل توعوية بين المواطنين بأهمية وخطورة أمراض الأوردة وكيفية الوقاية منها بالاضافة إلى محاضرات مبسطه لشباب الاطباء الممارسين في مجال جراحة الأوعية الدموية وهيئة التمريض ومقدمي الخدمة الطبية والعلاجية.

وأضاف الدهشوري أنه قد تم توجيه الدعوة إلى مصر باعتبارها الدولة الرائدة في هذا المجال بالقارة الإفريقية والوطن العربى وللمؤسس ورئيس الفيدرالية الدكتور عماد الدين حسين ومقرها جامعة أسوان وأستاذ جراحة الأوعية الدموية بجامعة عين شمس ومؤسس جمعية مصر للعلوم والمشرف على قسم جراحة الأوعية الدموية بجامعة أسوان.

وأشارالدكتور محمد إسماعيل رئيس قسم الاوعية الدموية بطب جامعة أسوان إلى انه تقام الفاعليات باحدي الفنادق الكبرى بأسوان يوم الخميس القادم ويأتي ذلك في إطار معاناة الكثير من الأشخاص في الفئة العمرية من سن 18-70 عاما من أمراض الأوردة سواء الأوردة السطحية أو العميقة على هيئة قصور وردي مزمن بالساقين أو جلطات الاوردة العميقة مما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة على المدي القريب أو البعيد ونسبة وانتشار هذا المرض في المجتمع يتراوح مابين نسبة 17حتي 20 % وقد حرصت العديد من المجتمعات الطبية لأمراض جراحة الأوعية الدموية على مستوي العالم على المشاركة في هذا الأسبوع العالمي.