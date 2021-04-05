رئيس «الإسكندرية الأزهرية» يتفقد امتحانات محو الأمية ويتقمص دور المعلم (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، جولة ميدانية لتفقد استعدادات معهد فتيات محرم النموذجى بإدارة شرق؛ تمهيداً للحصول على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم،الاثنين.

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

وتفقد «هاشم»، الذي رافقه كل من علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، ومحمد المصري مدير إدارة الجودة، وجيهان عضو الدعم الفني بإدارة الجودة، سير العملية التعليمية، وملحقات المعهد للوقوف على استعدادات المعهد؛ للحصول على الاعتماد، مؤكدأً على تضافر الجهود بين جميع العاملين، والعمل بروح الفريق، وبذل قصارى الجهد؛ حتى يحقق المعهد معايير الجودة، وتحصل على الاعتماد.

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

كما تفقد روضة معهد فتيات همام عبدالجواد؛ للوقوف على استعدادات الروضة للحصول على الاعتماد والجودة من الهيئة القومية للاعتماد وضمان جودة التعليم.

وقال رئيس الادارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الازهرية، أن 13 معهدأً ازهريا حصلت على شهادة من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، مشيرا إلى أن المعاهد الـ13 استوفت كافة المعايير والبنود التي يتطلبها الحصول على الشهادة من الهيئة، فضلاً عن اجراء زيارات ميدانية على الطبيعة، فضلا عن قيام المنطقة بتجهيز ملفات يتم فحصها حاليا من الهيئة القومية للاعتماد والجودة، تخص 5 معاهد تمهيداً للموافقة عليها ومنحها شهادة رسمية.

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

وفى سياق متصل، تابع «هاشم» امتحان محو الأمية وتعليم الكبار بلجنة معهد الفتح المبين بإدارة وسط، وضمت اللجنة فصول معاهد (الميناء الشرقى- غيط العنب- مسجد الفتح- النصر- أبوالعباس)، وتقمص رئيس الإدارة المركزية دور المعلم لتقديم شرح مبسط للمنهج للدارسين الحاضرين.

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

حضر الامتحان الدكتور على حسن منسق عام تعليم الكبار، وأيمن سعداوي منسق إدارة وسط، وساندى عبدالصبور مشرف إدارة وسط وإبراهيم طه شيخ المعهد، وأوصى مدير المنطقة بضرورة الاهتمام بتعليم الكبار، والتوسع في فتح فصول جديدة والتيسير على الدارسين وتذليل العقبات أمامهم.

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

رئيس "الاسكندرية الازهرية" يتفقد استعدادات معهد فتيات محرم بك للحصول على "الاعتماد" .. والحصيلة ترتفع لـ13 (صور)

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