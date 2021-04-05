شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا .. وزارة الزراعة تصدر اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارا وزاريا بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية، والذي وافق عليه مجلس النواب في الفصل التشريعي السابق.

‏وقال «القصير»، في تصريحات صحفية الإثنين إنه بصدور اللائحة التنفيذية يصبح قانون الزراعة العضوية رقم 12 لسنة 2020 مفعلا، وبالتالي فإن على كافة أطراف الزراعة العضوية من منتجين ومصنعين وتجار ومصدرين ومستوردين مدعوون للعمل على الاستفادة القصوي منه.

وأكد وزير الزراعة أن بدء العمل بالقانون يعني وجود تشريع مصري لأول مرة ينظم الزراعات العضوية التي تنتشر بشكل متزايد على مستوي دول العالم لما لها من مردود إيجابي بيئي واجتماعي واقتصادي، مشيرا إلى أن قانون الزراعة العضوية سوف يسهم في زيادة صادرات مصر الزراعية العضوية، وخاصة إلى الاتحاد الأوروبي الذي تربطه بمصر اتفاقية المشاركة المصرية الأوروبية، والتي تتيح لمصر تصدير منتجاتها الزراعية إلى دول الاتحاد الأوروبي طوال العام بدون حصص وبدون جمارك، هذا علاوة على أن الاتحاد الأوروبي كان قد اتخذ قرارا بأنه اعتبارا من 2020 لن يستورد أى منتجات زراعية عضوية من أي دولة ليس لديها قانون للزراعة العضوية.

وشدد «القصير» على أهمية الزراعة العضوية في أنها تتسم بالجودة العالية ولها العديد من الآثار الإيجابية على الصحة العامة والصحة النباتية والبيئة وعلي الأعداء الطبيعية للآفات الزراعية وعلي التوازن الطبيعي، وذلك نظرا لأنها تستبدل الأسمدة والمبيدات الكيماوية بأسمدة عضوية ومركبات حيوية.

وأوضح وزير الزراعة أن الزراعة العضوية تجود في الأراضي الصحراوية وعليها طلب عالمي متزايد وبالتالي فإنها تعتبر أساسا زراعات تصديرية والمحافظة على صحة المواطن المصري، نظرا لأن هذه المنتجات تعتمد في إنتاجها على المواد العضوية دون الكيماوية.

وأضاف «القصير» أن الزراعة العضوية جاذبة للعمالة وتحافظ على التربة وتقلل المخاطر التي يتعرض لها المزارعون، كما تسهم في إثراء الحياة البيولوجية، بالإضافة إلى أن الزراعات العضوية المصرية لها ميزة نسبية في الأسواق الأوروبية، ولهذا فإنها تمثل مصدرا هاما للعملة الصعبة وزيادة الدخل القومي للبلاد.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة العضوية بالتعاون بين وزارة الزراعة وهيئة سلامة الغذاء والتي تتكون من 7 أبواب تتضمن التعريفات والأحكام العامة وتسجيل محاور الزراعة العضوية (وحدات الإنتاج والجهات المطابقة والمدخلات والمنتجات الزراعة العضوية) ومسؤوليات والتزامات مختلف أطراف الزراعة العضوية وأيضا استيراد وتصدير المدخلات والمنتجات الزراعية العضوية وكذلك الرقابة والتدابير الإدارية.