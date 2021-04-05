شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط ٢٥٠٠ قرص أدوية مهربة خلال حملة مشتركة في الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت حملة من جانب التفتيش الصيدلي، ومباحث التموين بمحافظة البحر الأحمر، على الصيدليات العامة بمدينة الغردقة، في التصدي لظاهرة غش الأدوية داخل سوق الدواء عن ضبط عدد من الأدوية مجهولة المصدر بالصيدليات بمدينة الغردقة، ليصل إجمالي ما تم ضبطه خلال الحملة إلى 2500 قرص، وقد تم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة.

وأكد الدكتور محمود السباعي مدير إدارة التفتيش الصيدلي بالبحر الأحمر، أن الأقراص المضبوطة غير مسجلة بوزارة الصحة المصرية، وغير مصرح بتداولها داخل السوق المصرية ومخالفة لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 كما تخالف أيضا قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ١١٣ لسنة 1994.

وشدد السباعي على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفات المرصودة التي قد تضر بصحة المواطنين، كما أكد على الاستمرار في شن المزيد من الحملات على المؤسسات الصيدلية المختلفة، لضبط سوق الدواء بالمحافظة.