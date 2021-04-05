شكرا لقرائتكم خبر عن صرف ٣٨٥ تذكرة دواء ضمن قافلة «حياة كريمة» في قرية الكرم بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت جامعة المنيا، قافلة طبية، بقرية الكرم بمركز أبوقرقاص بالمنيا، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي تهدف إلى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا.

أكد الدكتور مصطفي عبدالنبي رئيس الجامعة، تقديم الدعم الكامل للقوافل لتقوم بعملها على أكمل وجه في ضوء دورها المجتمعي والذي يقوم به قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة فيما وصف رئيس الجامعة الفريق المشارك بالقافلة لسفراء الجامعة داخل القرية.

قال الدكتور محمد عبدالعزيز، عميد كلية الصيدلة، إن الكلية دوما تتسارع لأن تشارك في مثل هذه القوافل مع تقديم أقصي جهد ممكن من قطاع خدمة المجتمع ومن طلاب الكلية.

وأضافت الدكتورة أمل كمال، وكيل الكلية: تم صرف ٣٨٥ تذكرة علاجية في ٦ تخصصات مختلفة حيث ضمت القافلة تخصصات الرمد، مسالك، أطفال، أشعة، باطنة ونساء وتوليد.