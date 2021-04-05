شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى توجه بسرعة إنهاء إنشاء جامعة المنصورة الأهلية لبدء الدراسة 2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تابعت وزارة التعليم العالى، اليوم الإنشاءات والتجهيزات ومعدلات التنفيذ بجامعة المنصورة الأهلية، وذلك في إطار سلسلة الزيارات التي تقوم بها للمشروعات القومية الخاصة بالتعليم العالي لمتابعة معدلات العمل بها.

وأشادت الوزارة بمعدلات الأداء وتنفيذ منشآت ومرافق الجامعة وفقًا للمواصفات المتفق عليها، منذ وضع حجر الأساس للجامعة في أكتوبر الماضي، ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية وفقًا للجدول الزمني الذى تم إعداده، تمهيدًا لبدء الدراسة بالجامعة خلال العام الدراسي القادم 2021-2022.

وأكدت حرصها على التوسع في إنشاء الجامعات الأهلية بمواصفات عالمية وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشيرة إلى أنه تمت الموافقة على إنشاء 15 جامعة أهلية تتبع الجامعات الحكومية، منها جامعة المنصورة الأهلية، والتي ولدت من رحم جامعة المنصورة الحكومية.

وأشارت إلى أن إنشاء الجامعات الأهلية يستهدف في المقام الأول مواكبة الزيادة المستمرة في عدد الطلاب، وإتاحة فرص تعليمية لهم بمعايير عالمية، من خلال تقديم برامج دراسية تناسب احتياجات سوق العمل، فضلا عن مراعاة أفضل التصميمات العالمية في إنشاء هذه الجامعات، مؤكدًا إن إنشاء هذه الجامعات يسهم أيضًا في تنمية الإقليم المحيط بها.

جدير بالذكر، أن جامعة المنصورة الأهلية أنشئت على مساحة 56 فدانًا بمدينة جمصة على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمالاً، والطريق الدولى الساحلى جنوبًا، وتضم الجامعة ثلاثة قطاعات، قطاع الكليات الطبية، ويشمل (كلية الطب، كلية طب الأسنان، كلية الصيدلة، كلية التمريض) وقطاع الكليات الهندسية والتكنولوجية، ويشمل (كلية الهندسة، كلية تكنولوجيا العلوم الصحية) وأخيرًا كليات العلوم الإنسانية والإدارية، وتشمل (كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية، كلية الآداب والعلوم الإنسانية).