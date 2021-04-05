شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 6 ورش ملابس مخالفة وتمهيد 46 شارع فى بولاق الدكرور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شن حى بولاق الدكرور بالجيزة، حملات أسفرت عن غلق وتشميع 6 ورش للملابس الجاهزة مقامة بالمخالفة بعقارات سكنية ولا تتخذ الإجراءات اللازمة للسلامة العامة، بالإضافة إلى تشميع مستودع بوتاجاز غير مرخص بشارع رمضان شعبان من كفر طهرمس، وذلك خلال حملات تم شنها اليوم بالتعاون مع الأجهزة الأمنية.

تم تنفيذ الحملة تنفيذا لتكليفات رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بشن حملات مكثفة لضبط الورش والمصانع ومخازن البضائع و المنتجات الكائنة بالعقارات، للتأكد من اتباع كافة إجراءات السلامة والحماية المدنية والحصول علي التراخيص اللازمة حفاظا على سلامة المواطنين .

وبالتوازي مع مجهودات ضبط المخالفات تم شن حملات لرفع الاشغالات والتعديات علي حرم الطريق العام بالقطاعين الجنوبي والشمالي بحي بولاق الدكرور، أسفرت عن إعادة الانضباط ورفع كافة أوجه الاشغال للمحال والمنشأت التجارية .

كما نفذت محافظة الجيزة حملة تجريد وتمهيد للطرق ونظافة بحي بولاق الدكرور لرفع كفاءة شارع جمال عبد الناصر و32 شارع من متفرعاته، بالإضافة إلى 14 شارع أخر ببولاق الدكرور، وذلك فى إطار خطة تطوير وتمهيد الطرق ورفع كفاءة مستوى النظافة .

