شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: ارتفاع الحرارة لآخر الأسبوع والبلاد تتأثر بكتلة هوائية من الجزيرة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى اعتدال فى الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة بسبب اندفاع كتلة هوائية جنوبية من شبه الجزيرة العربية.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية ، إلى أن هذا الارتفاع يستمر إلى نهاية الأسبوع بقيم تتراوح من 3 ل 8 درجات مئوية.

ويشهد اليوم الإثنين ارتفاعا آخر فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على شمال الصعيد وجنوب سيناء ، حار على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد ، وأتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد ، وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على كافة الأنحاء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 31 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 32 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 19 درجة.