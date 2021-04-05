شكرا لقرائتكم خبر عن العاملون بـ«السياحة» في البحر الأحمر يبدأون التسجيل على موقع الصحة لتلقي لقاح كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الكتاب الدوري رقم 19 لسنة 2021، الذي تم ارساله لأعضاء غرفة المنشآت الفندقية بالبحر الأحمر البدء في اتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة لتطعيم العاملين بهما بالأمصال المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والبدء بالعاملين في القطاع السياحي بجنوب سيناء والبحر الأحمر لتلقي لقاح فيروس كورونا كمرحلة أولى من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة الصحة لتسجيل البيانات

وتتولى إدارة المنشأة تجميع الطلبات التي سجلها العاملون على موقع وزارة الصحة في ملف يحتوي على اسم الموظف واسم المنشآة والرقم القومي وكود الحجز الذي ظهر له بعد التسجيل على موقع وزارة الصحة والمكان المفضل لتلقي لقاح كورونا

وأكد أحمد شوقي، رئيس مجلس إدارة إحدى المجموعات السياحية بالبحر الأحمر أن تطعيم العاملين بالمنشآت الفندقية سيرفع أعداد السائحين الوافدين لمصر، وأن هذا القرار سيكون له تأثير إيجابي في زيادة أعداد السياح الوافدين لمصر، وخلق مدن سياحية مصرية آمنة من فيروس كورونا كما أنّ العاملين سيبدأون تسجيل أسمائهم على موقع وزارة الصحة لحجز مواعيد الحصول على الأمصال.

يذكر أنّ وزارة الصحة أعلنت أنّ الأيام المقبلة ستشهد تطعيم العاملين في القطاع السياحي بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء.