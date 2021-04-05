شكرا لقرائتكم خبر عن تصل إلى 36 درجة.. الأرصاد تكشف عن درجات الحرارة اليوم 5 أبريل (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت هيئة الأرصاد الجوية بان طقس اليوم الاثنين 5-4-2021 يشهد ارتفاع بدرجات الحرارة، في القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري وجنوب الصعيد، لطيف على مناطق السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على محافظات شمال الصعيد السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء..

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان لها بأن البلاد تشهد خلال اليوم الاثنين 5 أبريل نشاط في حركة رياح على مناطق أقصى غرب البلاد، مع وجود أتربة عالقة في فترة النهار على مناطق من القاهرة ومحافظات الوجه البحري وجنوب البلاد، اما ليلا فيسود طقس بارد على كافة أنحاء.

درجات الحرارة اليوم 5 أبريل 2021.

القاهرة: الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

الإسكندرية: الصغرى 15 والعظمى 27 درجة.

شبين الكوم: الصغرى 16 والعظمى 31 درجة.

طنطا: الصغرى 15 والعظمى 31 درجة.

دمنهور: الصغرى 15 والعظمى 29 درجة.

بلطيم: الصغرى 15 العظمى 26 درجة.

مطروح: الصغرى 12 والعظمى 32 درجة.

السلوم: الصغرى 11 والعظمى 33 درجة.

سيوة: الصغرى 10 والعظمى 34 درجة.

بورسعيد: الصغرى 13 العظمى 25 درجة.

دمياط: الصغرى 15 والعظمى 25 درجة.

الزقازيق: الصغرى 16 والعظمى 31 درجة

الإسماعيلية: الصغرى 14 والعظمى 32 درجة.

السويس الصغرى 13 والعظمى 31 درجة.

العريش: الصغرى 14 والعظمى 24 درجة.

رفح: الصغرى 13 والعظمى 25 درجة.

رأس سدر: الصغرى 12 والعظمى 26 درجة.

نخل: الصغرى 10 العظمى 25 درجة.

نويبع: الصغرى 20 والعظمى 31 درجة.

طابا: الصغرى 18 والعظمى 28 درجة.

كاترين: الصغرى 08 والعظمى 26 درجة.

الطور: الصغرى 18 والعظمى 29 درجة.

شرم الشيخ: الصغرى 21 والعظمى 31 درجة.

الغردقة: الصغرى 20 والعظمى 30 درجة.

مرسى علم: الصغرى 15 والعظمى 30 درجة.

الفيوم: الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

بنى سويف: الصغرى 16 والعظمى 32 درجة.

المنيا: الصغرى 17 والعظمى 33 درجة.

أسيوط: الصغرى 17 والعظمى 34 درجة.

سوهاج: الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

قنا الصغرى 19 والعظمى 33 درجة.

الأقصر: الصغرى 18 والعظمى 34 درجة.

أسوان: الصغرى 19 والعظمى 35 درجة.

أبوسمبل: الصغرى 18 والعظمى 31 درجة.

الوادى الجديد: الصغرى 17 والعظمى 35 درجة.

شلاتين :الصغرى 18 والعظمى 32 درجة.

حلايب: الصغرى 19 والعظمى 28 درجة.