شكرا لقرائتكم خبر عن إنهاء خصومة بين عائلتين بأرمنت الحيط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انهت لجنة المصالحات فى أرمنت الحيط غرب الأقصر، صلح بين عائلتين بسبب واقعة بين العائلتين وقعت منذ عام تقريبا ، بحضور قيادات كبار رجال القرية.

وتم إنهاء الخصومة بين العائلين بحضور كبار رجال القرية، حيث قامت عائلة الشناترة وأهل ال زيدان بأرمنت الحيط، بالتفاوض والتصالح مع عائلة البحاروة لحل مشكلة صلح بين أسرتين وسط سعادة جميع المواطنين الذين حضروا مراسم الصلح.

واوضح مرعي النوبي مكي ممثل وزارة الشباب والرياضة، إنه تم تنظيم فعاليات جلسة المصالحة الودية فى قرية أرمنت الحيط، بحضور كبار رجال القرية، وعائلتى آل زيدان والشناترة والبحاروة ، حيث تم تقريب وجهات النظر وحل الخلافات بين العائلتين والذين وافقوا على إجراء المصالحة، التى تم تنظيمها وسط أجواء الفرحة والسعادة.