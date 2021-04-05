شكرا لقرائتكم خبر عن فحص 2268 مواطن بـ«جلدية كفر الشيخ» وصرف العلاج لـ 22 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، إن مستشفى الجلدية بكفر الشيخ قامت بتوقيع الكشف الطبي على 2268 مواطناً خلال الأسبوع الماضي، فضلاً عن صرف 22 قرار علاج على نفقة الدولة.

وأضافت سلام خلال بيان لها اليوم، أن قسم الصيدلية بمستشفى الجلدية إلى جانب صرف العلاج للمرضى يقوم بعمل تركيبات صيدلانية لعلاج بعض الأمراض مثل الصدفية والأكزيما والفطريات والبهاق والطفيليات.

وتابعت سلام أن المستشفى أجري 58 تحليل بول وبراز وهيموجلوبين للمرضى، وقام قسم الأشعة بالمستشفى بإجراء جلسات أشعة فوق بنفسجية لعدد 165 حالة صدفية وبهاق، فضلاً عن صرف علاج شهري لـ 50 مريض جذام، وفحص المخالطين لـ 26 من مرضى الجذام.

واكدت وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، استمرار مديرية الصحة في تنفيذ أعمال مبادرة السمعيات ضمن مجموعة من المبادرات الرئاسية والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لتوفير الرعاية الأساسية والكشف الطبي على عدد من الأطفال حديثي الولادة حرصاً على صحة الطفل المصري.

وقالت ان محافظة كفر الشيخ تحظى باهتمام كبير من القيادة السياسية للدولة، لتنفيذ العديد من المبادرات الرئاسية للاهتمام بصحة وسلامة أبناء المحافظة، مؤكدةً أن مديرية الصحة بالمحافظة مسخرة لوصول كافة المبادرات لجميع مراكز وقرى المحافظة.

كما أوضحت سلام أن الحملة تهدف لتوقيع الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع لدى الأطفال حديثي الولادة، وأنه تم توقيع الكشف والفحص الطبي على 976 طفل خلال الأسبوع الماضي حيث وصل إجمالي الحالات من بداية المبادرة إلى 98215 طفل حيث بلغت نسبة التغطية 101.3%.

أضافت الدكتورة سوسن سلام وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ بأنه تم انعقاد الاجتماع الشهري لإدارة الجودة بالمديرية مع فرق الجودة بمختلف مستشفيات المحافظة، وأضافت أنه تم خلال الاجتماع التدريب على كيفية قياس مؤشرات الأداء الجديدة طبقا لمعايير التأمين الصحي الشامل وكذلك النماذج الجديدة كما تمت متابعة مشاريع تحسين المستشفيات والوقوف على ما تم فيها.