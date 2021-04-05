شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد أول يوم رمضان 2021 وعدد ساعات الصوم وتوقيت رؤية الهلال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتشوق المسلمون لقدوم شهر رمضان، وتزايد البحث عن شهر رمضان على موقع جوجل عن أول يوم رمضان 2021، وأيضأ موعد استطلاع هلال شهر رمضان 2021، وذلك لأداء فريضة صوم شهر رمضان المعظم.

وحدد علماء الفلك موعد أول رمضان 2021 لسنة 1442 هجريًا فلكيًا ليكون أول شهر رمضان يوم الثلاثاء الموافق 13 إبريل 2021، وبحسب إعلان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية فان موعد ولادة هلال شهر رمضان يحدث مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الرابعة و31 دقيقة صباحًا في يوم الإثنين الموافق 12 إبريل 2021 بتوقيت القاهرة، وذلك في اليوم التالي على الرؤية الشرعية لهلال شهر رمضان،

وتستطلع دار الافتاء المصرية هلال شهر رمضان عند غروب الشمس يوم الأحد الموافق 11 أبريل، من خلال عدد 7 لجان متخصصة تنتشر في عدة أماكن متفرقة من جمهورية مصر العربية أماكن مختارة بمعرفة الهيئة العامة للمساحة المصريَّة وأيضًا معهد الأرصاد، وتضم لجان استطلاع هلال شهر رمضان علماء شرعيين ومتخصصين في علم الفلك.

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن أن هلال شهر رمضان لن يُولد قبل غروب شمس يوم الأحد الموافق 11 إبريل 2021، وهو اليوم المحدد لرؤية الهلال في كل الدول العربية والإسلامية، والذى يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم بنحو 30 دقيقة في القاهرة، و26 دقيقة في مكة المكرمة، وتتراوح مدة غروب القمر قبل غروب الشمس في محافظات مصر ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 26 و31 دقيقة حسب المحافظة، ويغرب الهلال الجديد في العواصم العربية والإسلامية الأخري قبل غروب شمس يوم رؤية الهلال بمدد تتراوح بين16 دقيقة إلى 46 دقيقة، وبناءًا على ذلك يصبح يوم الإثنين الموافق 12 إبريل 2021 هو اليوم المتمم لشهر شعبان 1442هـ.

وتقوم دار الإفتاء بمتابعة رؤية هلال جميع الشهور العربية ومنها رؤية هلال شهر رمضان المعظم والتى لها طابع خاص ينتظره المسلمون بشغف مثلما يتنظرون رؤية هلال شهر شوال لتحديد موعد عيد الفطر المبارك، وكذلك موعد شهر ذي الحجة أيضًا والمرتبط بأداء فريضة الحج إلى بيت الله الحرام.

ووفق الحسابات الفلكية فإن عدد أيام العام الهجري 1442 هـ هي 354 يومًا وهي سنة بسيطة، وتنتهي السنة الهجرية يوم 10 أغسطس.

ويبلغ عدد أيام شهر رمضان وفق الحسابات الفلكية 30 يومًا، وعدد ساعات الصوم في أول أيام رمضان فلكيًا وهو يوم الثلاثاء 13 إبريل 2021، هي 14 ساعة و41 دقيقة حسب توقيت القاهرة، بينما تكون عدد ساعات الصوم يوم الأربعاء الموافق 12 مايو 2021 والذى يوافق يوم 30 رمضان 1442 هجرية، هو 15 ساعة و34 دقيقة.

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