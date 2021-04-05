شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة الامريكية و«العلمين الدولية» توقعان بروتوكول شراكة بين الجانبين الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توقع جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا، ونظيرتها الجامعة الامريكية في القاهرة، بروتوكول شراكة بين الجانبين للتعاون الأكاديمي والطلابى .

ويوقع البروتوكول كلا من الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة العلمين وفرانسيس ريتشاردوني رئيس الجامعة الامريكية، فيما سيتم إجراء جولة لرئيسا الجامعتين للمنشآت عقب توقيع البروتوكول.

وقال «الكردى» لـ«المصرى اليوم»، إن جامعة العلمين الواقعة في مدينة العلمين، مقامة على مساحة 146 فدانًا، ومكونة من 18 مبنى وتنقسم إلى ثلاثة قطاعات، قطاع الهندسة ويضم كليات الهندسة والفنون والتصميم، والحاسبات والمعلومات، والقانون الدولى، وإدارة الأعمال، والقطاع الطبى الذي يضم كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الأساسية، بالإضافة إلى (المستشفى الجامعى العام بسعة 400 سرير، وتم تخصيص جزء منه للسياحة العلاجية، ومستشفى طب الأسنان بسعة 240 كرسيا) والقطاع الأخير يضم مبانى الإدارة وقاعة المؤتمرات والمكتبة المركزية، ومبنى الخدمات وكلية الدراسات العليا، ومبانى إسكان أعضاء هيئة التدريس والطلاب، والملاعب الرياضية، وكلية السياحة، وكلية الإنتاج الإعلامى، التي تم إضافتها للجامعة.

وأشار إلى أن جامعة العلمين تضم العديد من البرامج الدراسية الحديثة، والتى تصل إلى 80 برنامجًا مختلفًا، وتشمل الدراسة بالجامعة تخصصات الهندسة (الطاقة، والنانو، والميكاترونيات)، وبرامج العلوم الأساسية (جيولوجيا البترول والتعدين، وبيولوجيا الأحياء المائية، والكيمياء الخضراء والعمليات المستدامة)، وبرامج الفنون (التصميم البيئى، والوسائط الرقمية والمرئية، وتصميم السينما والمسرح والرسوم المتحركة) وبرامج السياحة (الفنادق والمنتجعات، والمتاحف وإدارة التراث).