شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الإيرانية تعلن فقدان السيطرة على كورونا بعد انتشار السلالة الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن وزير الصحة الإيرانى، سعيد نمكي، فقدان النظام الصحى الإيرانى زمام المبادرة فى السيطرة على فيروس كورونا "كوفيد-19"، لاسيما بعد انتشار السلالة الجديدة من الوباء العالمى فى بعض المحافظات، وأحداث قفزة فى أعداد الوفيات والإصابات.

وبحسب وكالة إيرنا، قال المسئول الإيرانى،: "اليوم فقدنا زمام المبادرة فى السيطرة على جائحة كورونا فى البلاد، ظروفنا باتت صعبة للغاية ومن غير المعلوم متى سنتمكن من السيطرة على هذا الفيروس العنيد والجامح مرة أخرى".

وأضاف،:"نواجه أعتى أمواج كورونا.. قبل احتفالات بداية العام الجديد لم يستمع أحد لنا من أجل السيطرة على التنقلات والسفر بين المدن، واليوم نواجه مشكلة خطيرة للغاية".

وكانت أعلنت إيران إن موجة رابعة من جائحة فيروس كورونا بدأت تتفشى فى المناطق الغربية والوسطى من البلاد نتيجة السفر على نطاق واسع والاحتفالات خلال عطلة العام الإيراني الجديد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لارى للتلفزيون الرسمى: "بدأت بالفعل موجة رابعة من فيروس كورونا في أجزاء كثيرة من غرب ووسط البلاد وتتقدم في اتجاه الشرق".

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية أمس الأحد، تسجيل 11680 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 161 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية، وسط تحذيرات من موجة رابعة من كورونا ستكون أسرع تفشيا من الموجات السابقة.

وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية، سيما سادات لاري، عن آخر الإحصاءات الرسمية للإصابات والوفيات الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في البلاد، اليوم الأحد، حيث أكدت تسجيل 11680 إصابة جديدة، ووفاة 161 شخصًا، خلال الـ24 ساعة الماضية.

من جهته قال مساعد وزير الصحة الإيراني، ايرج حريرجي، إن "عدد الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في البلاد سيرتفع الى عدة أضعاف في غضون 4 الى 6 أسابيع.. لأن الموجة الرابعة من كورونا ستكون اسرع تفشيا من الموجات السابقة".

بدوره قال رئيس مقر مكافحة كورونا في العاصمة طهران، على رضا زالي :" سنفرض قريبا قيودا صارمة على كافة المراسم الدينية والمهرجانات والمعارض ودوام العمل في المؤسسات، بسبب تفاقم ازمة تفشي كورونا في الأيام الأخيرة والدخول في الموجة الرابعة من الفيروس".