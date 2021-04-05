شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الأطباء تنعى طبيبًا بعد وفاته بكورونا.. وارتفاع عدد الشهداء لـ429 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت النقابة العامة للأطباء الشهيد الدكتور علي رمضان محمد ربيع أستاذ متفرغ جلدية وتناسلية وعقم بجامعة الأزهر، والذى توفى إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت خالص العزاء لأسرته الكريمة ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى (429).

من ناحية أخرى، كان قد أعلن الدكتور إبراهيم الزيات، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، مقرر اللجنة النقابية الوزارية، بدء صرف معاش الوفاة الإصابية لأسر شهداء الفرق الطبية بسبب كورونا، مع المعاش الطبيعى لـ6 أسر من شهداء أطباء محافظة الغربية، وذلك بنسبة 145% من الأجر الشامل.

وأكد الزيات، فى تصريحات سابقة لليوم السابع، أن بدء صرف معاش الوفاة الإصابية يعد إنجازا كبيرا لحق أصيل لشهداء الفرق الطبية، سعت النقابة لتحقيقه من خلال المتابعة مع اللجنة الطبية العليا برئاسة الدكتور أيمن الأمين وهيئة التأمينات الاجتماعية، حتى صدور شهادات الوفاة الإصابية لـ91 شهادة من الأطباء.