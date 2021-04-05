شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وأتربة عالقة.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 5 أبريل 2021 إلى الجمعة 9 أبريل 2021، كما يلى :

- يوم الإثنين 5 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد

- يوم الثلاثاء 6 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة

- يوم الأربعاء 7 أبريل :

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

- يوم الخميس 8 أبريل :

أترية عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء

- يوم الجمعة 9 أبريل :

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .

- يوم السبت 10 أبريل :

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .