شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع درجات الحرارة وأتربة عالقة.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 5 أبريل 2021 إلى الجمعة 9 أبريل 2021، كما يلى :
- يوم الإثنين 5 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد
- يوم الثلاثاء 6 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد
نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة
- يوم الأربعاء 7 أبريل :
أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية
- يوم الخميس 8 أبريل :
أترية عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى
نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء
- يوم الجمعة 9 أبريل :
اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .
- يوم السبت 10 أبريل :
نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .
وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .