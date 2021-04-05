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ارتفاع درجات الحرارة وأتربة عالقة.. خريطة الظواهر الجوية حتى السبت

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القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الإثنين 5 أبريل 2021 إلى الجمعة 9 أبريل 2021، كما يلى : 

 

- يوم الإثنين 5 أبريل : 

 

 أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد 

 

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد 

 

-  يوم الثلاثاء 6 أبريل : 

 

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى وجنوب البلاد 

 

نشاط رياح على مناطق من أقصى غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة

 

- يوم الأربعاء 7 أبريل : 

 

أتربة عالقة نهارا على مناطق من القاهرة والوجه البحرى 

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية

 

 - يوم الخميس 8 أبريل : 

 

أترية عالقة نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى 

 

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء 

 

- يوم الجمعة 9 أبريل :

 

اعتبارا من الجمعة 9 أبريل انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من ( 4 : 6 ) درجة 

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية و الوجه البحري و القاهرة و جنوب البلاد .

 

- يوم السبت 10 أبريل : 

 

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وجنوب البلاد .

 

 

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة  اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة واضطراب الملاحة البحرية .

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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