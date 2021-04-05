شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تسير 52 رحلة جوية تقل 4765 راكبا إلى دول مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تسير الشركة الوطنية مصر للطيران، على مدار اليوم الاثنين، 52 رحلة جوية تنقل على متنهم ما يقرب من 4765 راكبا، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات للوقاية من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وتنطلق 52 رحله جويه بمعدل 33 رحلة دوليه إلى كل من واشنطن، بيروت، بغداد، جوبا، لاجوس، أكرا، لندن، أبوجا، روما، أبوظبي، اسطنبول، فرانكفورت، عمان، البحرين، الخرطوم، الشارقة، نيروبي، مسقط، أديس أبابا، إربيل، و 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ و الغردقة و الأقصر وأسوان، و3 رحلات شحن جوى.

وتلتزم مصر للطيران بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط، إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.