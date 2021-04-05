شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القاهرة تنظم اليوم احتفالية لتوزيع جوائز مسابقة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم جامعة القاهرة تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، اليوم الاثنين، حفل توزيع جوائز مسابقة " أفضل تلاوة للقرآن الكريم " والتى أطلقها رئيس الجامعة للطلاب والخريجين Online خلال شهر رمضان الماضى، وتنعقد الاحتفالية بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.

ومن المقرر أن يتم منح الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى فى كل مسار درع جامعة القاهرة إلى جانب توزيع شهادات تقدير على جميع الفائزين، بالإضافة إلى حصول الفائز الأول من الطلاب والخريجين على 10 آلاف جنيه لكل منهما، والثانى 5 آلاف جنيه، والثالث 3 آلاف جنيه، فيما يحصل الفائزون من الرابع حتى العاشر على 1000 جنيه، وباقى الفائزين على جائزة خاصة قيمتها مبلغ 500 جنيه لكل منهم.

ومسابقة "أفضل تلاوة للقرآن الكريم" هى مسابقة عامة شارك فيها 371 متسابقًا من طلاب وأساتذة الجامعات المصرية والأزهر، حيث اختص المسار الأول للمسابقة بالطلاب وبلغ عددهم 318 طالبا، منهم 188 طالبا من جامعة القاهرة، و130 من طلاب الجامعات المصرية وبينها جامعة الأزهر، وفى المسار الخاص بالأساتذة والعاملين والكبار تقدم 53 متسابقا منهم 19 من جامعة القاهرة، و34 متسابقا من خارجها.