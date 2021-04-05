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إمساكية الشهر الكريم.. صلاة المغرب أول يوم رمضان 2021 الساعة 6.21

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شكرا لقرائتكم خبر عن إمساكية الشهر الكريم.. صلاة المغرب أول يوم رمضان 2021 الساعة 6.21 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - - الثلاثاء 13 أبريل الموافق 1 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 41 دقيقة، صلاة المغرب 6:21 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:40، إمساك 3:40، الفجر 4:00، الشروق 5:30، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

 

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (1)

 - الأربعاء 14 أبريل الموافق 2 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 43 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:42 ، السحور 1:39، إمساك 3:39، الفجر 3:59، الشروق 5:29، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (2)

 - الخميس 15 أبريل الموافق 3 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 45 دقيقة، صلاة المغرب 6:22 ، العشاء 7:43 ، السحور 1:37، إمساك 3:37، الفجر 3:57، الشروق 5:28، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (3)

 - الجمعة 16 أبريل الموافق 4 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 47 دقيقة، صلاة المغرب 6:23 ، العشاء 7:44 ، السحور 1:36، إمساك 3:36، الفجر 3:56، الشروق 5:27، الظهر 11:55، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (4)

 - السبت 17 أبريل الموافق 5 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 49 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:45 ، السحور 1:35، إمساك 3:35، الفجر 3:55، الشروق 5:26، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (5)

 - الأحد 18 أبريل الموافق 6 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 51 دقيقة، صلاة المغرب 6:24 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:33، إمساك 3:33، الفجر 3:53، الشروق 5:25، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (6)

 - الاثنين 19 أبريل الموافق 7 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 53 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:46 ، السحور 1:32، إمساك 3:32، الفجر 3:52، الشروق 5:24، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (7)

 - الثلاثاء 20 أبريل الموافق 8 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 55 دقيقة، صلاة المغرب 6:25 ، العشاء 7:47 ، السحور 1:31، إمساك 3:31، الفجر 3:51، الشروق 5:23، الظهر 11:54، العصر 3:30.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (8)

 - الأربعاء 21 أبريل الموافق 9 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 57 دقيقة، صلاة المغرب 6:26 ، العشاء 7:48 ، السحور 1:29، إمساك 3:29، الفجر 3:49، الشروق 5:22، الظهر 11:54، العصر 3:30 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (9)

 - الخميس 22 أبريل الموافق 10 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و 59 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:49 ، السحور 1:28، إمساك 3:28، الفجر 3:48، الشروق 5:21، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (10)

 - الجمعة 23 أبريل الموافق 11 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 1 دقيقة، صلاة المغرب 6:27 ، العشاء 7:50 ، السحور 1:27، إمساك 3:27، الفجر 3:47، الشروق 5:19، الظهر 11:53، العصر 3:29

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (11)

 - السبت 24 أبريل الموافق 12 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 2 دقيقة، صلاة المغرب 6:28 ، العشاء 7:51 ، السحور 1:26، إمساك 3:26، الفجر 3:46، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (12)

 - الأحد 25 أبريل الموافق 13 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 4 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:24، إمساك 3:24، الفجر 3:44، الشروق 5:18، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (13)

 - الاثنين 26 أبريل الموافق 14 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 6 دقيقة، صلاة المغرب 6:29 ، العشاء 7:52 ، السحور 1:23، إمساك 3:23، الفجر 3:43، الشروق 5:17، الظهر 11:53، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (14)

 - الثلاثاء 27 أبريل الموافق 15 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 8 دقيقة، صلاة المغرب 6:30 ، العشاء 7:53 ، السحور 1:22، إمساك 3:22، الفجر 3:42، الشروق 5:16، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (15)

 - الأربعاء 28 أبريل الموافق 16 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 10 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:54 ، السحور 1:21، إمساك 3:21، الفجر 3:41، الشروق 5:15، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (16)

 - الخميس 29 أبريل الموافق 17 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 12 دقيقة، صلاة المغرب 6:31 ، العشاء 7:55 ، السحور 1:19، إمساك 3:19، الفجر 3:39، الشروق 5:14، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (17)

 - الجمعة 30 أبريل الموافق 18 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 14 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:56 ، السحور 1:18، إمساك 3:18، الفجر 3:38، الشروق 5:13، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (18)

 - السبت 1 مايو الموافق 19 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 16 دقيقة، صلاة المغرب 6:32 ، العشاء 7:57 ، السحور 1:17، إمساك 3:17، الفجر 3:37، الشروق 5:12، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (19)

 - الأحد 2 مايو الموافق 20 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 17 دقيقة، صلاة المغرب 6:33 ، العشاء 7:58 ، السحور 1:16، إمساك 3:16، الفجر 3:36، الشروق 5:11، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (20)

 - الاثنين 3 مايو الموافق 21 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 19 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 7:59 ، السحور 1:15، إمساك 3:15، الفجر 3:35، الشروق 5:10، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (21)

 - الثلاثاء 4 مايو الموافق 22 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 21 دقيقة، صلاة المغرب 6:34 ، العشاء 8:00 ، السحور 1:13، إمساك 3:13، الفجر 3:33، الشروق 5:09، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (22)

 - الأربعاء 5 مايو الموافق 23 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 23 دقيقة، صلاة المغرب 6:35 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:12، إمساك 3:12، الفجر 3:32، الشروق 5:08، الظهر 11:52، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (23)

 - الخميس 6 مايو الموافق 24 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 24 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:01 ، السحور 1:11، إمساك 3:11، الفجر 3:31، الشروق 5:08، الظهر 11:51، العصر 3:29 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (24)

 - الجمعة 7 مايو الموافق 25 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 26 دقيقة، صلاة المغرب 6:36 ، العشاء 8:02 ، السحور 1:10، إمساك 3:10، الفجر 3:30، الشروق 5:07، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (25)

 - السبت 8 مايو الموافق 26 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 28 دقيقة، صلاة المغرب 6:37 ، العشاء 8:03 ، السحور 1:09، إمساك 3:09، الفجر 3:29، الشروق 5:06، الظهر 11:51، العصر 3:28 .

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (26)

 - الأحد 9 مايو الموافق 27 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 30 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:04 ، السحور 1:08، إمساك 3:08، الفجر 3:28، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (27)

 - الإثنين 10 مايو الموافق 28 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 31 دقيقة، صلاة المغرب 6:38 ، العشاء 8:05 ، السحور 1:07، إمساك 3:07، الفجر 3:27، الشروق 5:05، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (28)

 - الثلاثاء 11 مايو الموافق 29 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 33 دقيقة، صلاة المغرب 6:39 ، العشاء 8:06 ، السحور 1:06، إمساك 3:06، الفجر 3:26، الشروق 5:04، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (29)

 - الأربعاء 12 مايو الموافق 30 رمضان

 

مدة ساعات الصوم 15 ساعة و 35 دقيقة، صلاة المغرب 6:40 ، العشاء 8:07 ، السحور 1:05، إمساك 3:05، الفجر 3:25، الشروق 5:03، الظهر 11:51، العصر 3:28.

إمساكية شهر رمضان المعظم لسنة 1442 هجريا (30)

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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