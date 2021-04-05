وزير الإسكان: استثمرنا 305 مليارات جنيه بـ"المجتمعات العمرانية الجديدة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

استعرض مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بحضور عدد من الأعضاء، والعدد الآخر عبر تقنية الفيديو كونفرانس، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، إنجازات الهيئة منذ نشأتها وحتى 30 يونيو 2020.

وقال الدكتور عاصم الجزار، إنه تم استثمار نحو 305 مليارات جنيه منذ نشأة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وحتى 30 يونيو الماضى، وذلك فى مجالات البنية الأساسية، والإسكان، والخدمات، وغيرها من المجالات التنموية، وبخلاف الاستثمارات التى أنفقها القطاع الخاص فى تنفيذ المشروعات المتنوعة.

وأكد وزير الإسكان، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ساهمت بشكل كبير فى حل مشكلة الإسكان، من خلال إتاحة الوحدات السكنية بمختلف أنواعها بالمدن الجديدة، حيث بلغ عدد الوحدات السكنية التى تم وجارٍ تنفيذها بمعرفة الهيئة بالمدن الجديدة والقرى السياحية، حتى 30 يونيو 2020، حوالى مليون و40 ألف وحدة سكنية، منها 376 ألف وحدة سكنية حتى 30 يونيو 2014، و664 ألف وحدة سكنية خلال الفترة من 1 يوليو 2014 : 30 يونيو 2020.

وأوضح الوزير، أن الهيئة أولت اهتماماً كبيراً بتوفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، حيث تم تنفيذ 1449 مبنى خدمياً حتى منتصف عام 2014، وتم وجارٍ تنفيذ 2226 مبنى خدمياً، خلال الفترة من 1 يوليو 2014 : 30 يونيو 2020.

وفى مجال مشروعات مياه الشرب، قال الدكتور عاصم الجزار: تم تنفيذ 37 محطة لتنقية مياه الشرب بإجمالى طاقة 5.4 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 10 محطات بإجمالى طاقة 2.3 مليون م3/يوم، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الشرب بالمدن الجديدة، بجانب مد شبكات مياه بأطوال 16.3 ألف كم، ويجرى مد شبكات بأطوال 4.2 ألف كم.

وأشار الوزير، إلى أنه فيما يتعلق بمشروعات الصرف الصحى، فقد تم تنفيذ 33 محطة معالجة وبرك أكسده ووحدات مدمجة، بسعة إجمالية 1.9 مليون م3/يوم، وجارٍ تنفيذ وتوسعة 13 محطة معالجة، بسعة 550 ألف م3/يوم، وكذا يجرى تطوير محطات معالجة بعدد من المدن الجديدة لتنتج مياه معالجة ثلاثياً لاستخدامها لرى المسطحات الخضراء داخل المدن، بخلاف أعمال الإحلال والتجديد لبعض محطات رفع مياه الصرف الصحي بالمدن الجديدة، بينما تم مد شبكات صرف صحى بأطوال نحو 11 ألف كم، وجارٍ مد شبكات صرف صحى بأطوال نحو 2.5 ألف كم.

وأوضح وزير الإسكان، أنه فى مجال مشروعات الكهرباء، فقد تم تنفيذ 60 محطة محولات كهرباء بتوسعاتها بطاقة 7785 ميجا.ف.أ، وجارٍ تنفيذ 18 محطة محولات كهرباء، بطاقة 5925 ميجا.ف.أ، وجارٍ تصميم 6 محطات، بطاقة 1125 ميجا.ف.أ، وجارٍ إعداد مستندات الطرح لـ6 محطات، بطاقة 2070 ميجا.ف.أ، بينما تم تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 76.9 ألف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات كهرباء بأطوال 5000 كم، وفى مجال مشروعات الطرق، فقد تم مد شبكات طرق بأطوال 10 آلاف كم، وجارٍ تنفيذ شبكات طرق بأطوال 4 آلاف كم، وفى مجال الاتصالات، تم مد شبكات الاتصالات بأطوال 21 ألف كم، وجارٍ تنفيذ خطوط الاتصالات بطول 800 ألف خط.