​خيانة وعضلات وتزوير.. عالم آثار يعلق على أخطاء مسلسل "الملك"

محمد اسماعيل - القاهرة - علق الدكتور بسام الشماع، عالم المصريات على مسلسل "الملك" الذي أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وقف تصويره بعدما كان من المقرر عرضه في شهر رمضان 2021.

وحول أبرز الأخطاء التي وقع فيها المسلسل، قال الشماع، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "أخطر ما كان سيقع فيه هذا المسلسل هو الإساءة الشديدة للجيش المصري، إذ كيف يمكن أن نسمح بعرض مسلسل في شهر رمضان المعظم يقدم الملك أحمس وهو واحد من أهم 3 قواد عسكريين في تاريخ مصر القديمة يخون مصر، لأن وقوعه في غرام ابنة ملك الهكسوس بمثابة الخيانة العظمى".

وأضاف الشماع: "رواية كفاح طيبة التي كان يدرسها الطلبة في المدارس والتي كان يتم تمثيلها هي بمثابة تزوير للتاريخ، فالرواية بشكل عام لا تكتب التاريخ أبدًا، ولا يجب أن نسمح بتزوير التاريخ كما فعل يوسف شاهين وصناع فيلم الناصر صلاح الدين".

وأكمل الشماع: "انتصار أحمس على الهكسوس يشبه الانتصار على أعتى الدول النووية الآن، لأن الهكسوس كانوا يمتلكون ما يمكن أن نطلق عليه السهم المزدوج أو المركب، وهو قوس مرعب يضرب السهم بشكل قوي يشبه سلاح الآر بي جي، فور ظهوره، وهذا السلاح لم يكن المصريون يعرفونه، كما استخدم الهكسوس الأحصنة والعجلات الحربية، ولم يكن المصريون يعرفونها، وكانوا شديدوا البأس، واحتلوا شمال مصر 108 سنوات، وعندما يأتي بطل مصري يطور سلاحه وإمكانياته ويطردهم شر طردة بل ويتعقبهم إلى فلسطين ويحتموا في مكان غاية في الصعوبة، في منطقة شاروهين، ويفنيهم عن بكرة أبيهم، فهل يصح بعد هذه الاستراتيجية العبقرية التي علمت العالم، أن تأتي اليوم تظهر بكل مصر خائن؟".

وواصل: "المسلسلات الدرامية التي تعتمد على أحداث تاريخية خاطئة مسلسلات مزورة، فلا يمكن لملك مصري منتصر أن يقع في غرام ابنة عدوه، وإلا يكون خائنًا وهو أمر لم يحدث".

وحول الأخطاء في الملابس والماكياج وغيرها، قال الشماع: "لم تشغلني هذه الأمور كثيرًا لأنني لم أرد أن أدخل في هذه الأمور التي تضعف النقد ضد المسلسل"، مؤكدًا أن جملة انتظروا عرض المسلسل ثم أحكموا عليه، حق يراد به باطل لأن المسلسل أو الفيلم يساوي ألف كتاب، لأننا شعب لا يقرأ.

ولفت الشماع إلى أن المسلسل سرق جملة شهيرة لعمر المختار، في البرومو، حيث يقول عمرو يوسف، "نحن لا ننهزم ننتصر أو نموت" كان المختار يقول في الفيلم: "نحن لا ننستسلم ننتصر أو نموت" فحتى الابتكار فشل فيه صناع العمل.

وواصل: "يبدو أن صناع العمل كانوا متأثرين بفيلم إسبرطة 300"، لأن بطل المسلسل استخدم عضلاته في المعارك كثيرًا، وكذلك التصوير البطيء.

وقررت الشركة المتحدة، وفق بيان رسمي صادر عنها، تشكيل لجنة عاجلة من مجموعة من المتخصصين في التاريخ والآثار وعلوم الاجتماع، لمشاهدة المسلسل ومراجعة السيناريو كاملا وإبداء الرأي بموضوعية ومهنية حتى لو ترتب على ذلك عدم عرضه فى رمضان المقبل.

مسلسل "الملك" من بطولة عمرو يوسف، ماجد المصري، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد لطفي، محمد علاء، مها نصار، باسل الزارو، أمير صلاح الدين، ياسين السقا، معتز هشام، وسيناريو وحوار محمد وخالد وشيرين دياب، إخراج حسين المنباوي، وإنتاج شركة "سينرجي"، وهو مسلسل مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" حول قصة الملك أحمس وطرده للهكسوس، للأديب نجيب محفوظ.