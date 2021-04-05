شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 3614 محاضر لعدم ارتداء الكمامة وفض 1132 أسواق بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتحرير غرامات لعدم ارتداء الكمامة بالأماكن المغلقة والمواصلات العامة، حيث تم تحرير محاضر لـ 3 مواطنين وذلك لعدم ارتداء الكمامة ولم يتم التصالح معهم، وذلك يوم الأحد الموافق ٤ أبريل ٢٠٢١.

كما تابع المحافظ جهود الوحدات المحلية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد من فض للتجمعات وغلق للأسواق ومراكز الدروس الخصوصية، حيث تم فض ٦ سوق، عدد حفل زفاف ومآتم بنطاق المحافظة اليوم.

يُذْكَر أنه تم تحرير ٣٥٥٢محضر لأفراد و٦٢محضر لمنشآت لعدم ارتداء الكمامة وكذلك تم فض ١١٣٢ سوق ، و٤٤٣ حفل زفاف ومأتم وغلق وتشميع ٧٧٠ مركزاً للدروس الخصوصية خلال الفترة منتصف شهر يناير وحتى الآن.

وتهيب محافظة الغربية بالسادة المواطنين ارتداء الكمامة والابتعاد عن التجمعات ليس خوفاً من الغرامة ولكن حرصاً على صحتهم وسلامة عائلاتهم.