شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة ٥٨٦ حالة تعدي على ضفتي نهر النيل بالغربية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت محافظة الغربية الموجه الـ 17 لإزالة التعديات والتي أسفرت عن إزالة ٥٨٦ حالة تعدي على ضفتي نهر النيل بمساحة ٥٠٨٦٧ متر، وذلك بداية من 20 مارس الماضي.

وقامت رئاسة مركز ومدينة سمنود بإزالة ٥٥ حالة تعدي على ضفتي نهر النيل بمساحة ٤١٤٧ متر، كما قامت مركز ومدينة زفتى بإزالة ٢٧٦ حالة تعدي بمساحة ٢٦١٢٦ متر، وقامت رئاسة مركز ومدينة بسيون بإزالة ٩٧ حالة تعدي بمساحة ٥٥٦٢ متر، وأزال مركز ومدينة كفر الزيات ١٥٨ حالة تعدي بمساحة ١٥٠٣٢ متر.

وتهيب المحافظة بالحفاظ على النهر باعتباره شريان الحياة لكل المصريين، فضلاً عن حماية أملاك الدولة على المجاري المائية من ترع ومصارف، كما تؤكد أنها مستمرة بشن حملات يومية لإزالة كافة التعديات على المجاري المائية ونهر النيل.