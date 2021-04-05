شكرا لقرائتكم خبر عن طقس شتوي دافئ بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الظروف الجوية في شمال سيناء، اليوم الاثنين، تحسنًا ملحوظًا في الأحوال الجوية، حيث يسود مدن المحافظة طقس شتوي دافئ خلال فترات النهار وبارد خلال فترات الليل، فيما شهدت المحافظة نشاط طفيف للرياح.

وأكدت غرفة عمليات المحافظة استمرار متابعة الظروف الجوية ورفع درجة الاستعداد على مستوى غرفة العمليات الرئيسية وغرف العمليات الفرعية في مجالس المدن والمديريات المعنية، بناء على توجيهات اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.