شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على قرارات وزير التربية والتعليم اليوم للصفين الاول والثاني الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدرت وزارة التربية والتعليم عدة قرارات اليوم بخصوص ضوابط تقييم طلاب الصف الأول الثانوي وكذلك تقييم طلاب الصف الثاني الثانوي للعام الدراسي 2021، وذلك وفق إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن قيام الوزارة باصدار ضوابط تقييم الطلاب هذا الاسبوع.

وتتمثل ضوابط تقييم الطلاب فيما يلي: يتم احتساب متوسط الدرجات التي يحصل عليها الطالب في امتحاني شهر أبريل وشهر مايو نتيجة الترم الثاني، وتحسب الدرجة بنسبة 100% من الدرجة العظمى للمادة، ولكن بشرط حضور الطالب امتحان الفصل الدراسي الأول، وأداء الامتحان التكميلي في حال وجود مقرر له امتحان تكميلي.

يتم عقد الامتحانات المجمعة بواقع ١٥ سؤالا للمادة الوحدة بنظام اختيار من متعدد، وزمن الإجابة قدره ساعة واحدة، وتكون الإجابة في نفس ورقة الأسئلة، وليس أسلوب بابل شيت ويتم تزويد كل طالب بورقة فيها المفاهيم والقوانين الأساسية للمادة كبديل عن اصطحاب الكتاب المدرسي.

يتم عقد امتحان تكميلي لطلاب الصف الأول الثانوي وطلاب الصف الثاني الثانوي الذين تخلفوا عن أداء امتحان الفصل الدراسي الأول، وذلك قبل أداء الامتحان المقرر عقدة في نهاية شهر أبريل، وذلك لواقع 15 سؤالاً بأسلول اختيار من متعدد لكل مادة منفصلة، وزمن الامتحان قدره ساعة واحدة، ويعقد الامتحان بمعرفة المدرسة، بحيث لا يتجاوز عدد المواد التي يؤدي الطالب فيها الامتحان عن 3 مواد في اليوم الواحد، ويعتبر شرطًا أساسيًا لإعلان نتيجة الفصل الدراسي الثاني للطالب في تلك الحالة هو أداء الامتحان التكميلي.

وأشارت وزارة التربية والتعليم إلى أنه في حال ومواجهة الطالب مشكلة تقنية لم تُمكنه من أداء الامتحان في الفصل الدراسي الأول في أي مادة، تعتبر نتيجة المادة اجتياز بصرف النظر عن التقدير الحاصل عليه، بتقرير نتيجة الفصل الدراسي الأول.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه في حالة ظهور النتيجة النهائية للطالب، ووجود مؤشر النتيجة بالمنطقة الرمادية «ضعيف» في مادة أو أكثر يكون للطالب الحق في أداء امتحان الدور الثاني.

وأكدت وزارة التعليم في القرارات أن امتحانات المواد التي لا تضاف للمجموع تقوم المدرسة التابع لها الطالب بعقدها بعد امتحانات شهر مايو وذلك على مستوى المدرسة، وتحت إشراف الإدارة التعليمية.

وأضافت وزارة التعليم أن الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء الامتحانات قبل توقف الدراسة، يتم امتحانهم في كامل المنهج، أما الطلاب الذين أداوا الامتحانات سابقًا قبل توقف الدراسة فيتم امتحانهم في منهج ومقرر الصف الفصل الدراسي الثاني فقط.

وتأتي هذه القرارات على ضوء إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، الأسبوع الماضي عن اصدار وزارة التربية والتعليم ضوابط تقييم الطلاب هذا الاسبوع.

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بخصوص الصف الأول والثاني الثانوي

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بخصوص الصف الأول والثاني الثانوي

قرارات وزير التربية والتعليم اليوم بخصوص الصف الأول والثاني الثانوي