شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على إجراءات وزارة التموين لاستلام القمح من المزارعين × 6 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبدأ وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام محصول القمح المحلى من المزارعين لهذا العام اعتباراً من 15 أبريل الجارى وحتى 15 يوليو المقبل، لمدة 3 أشهر، كما تم البدء فى الوادى الجديد وجنوب الوادى اعتباراً من أمس نظراً للظروف الجوية.



”الخليج 365” ينشر تقريرا معلوماتيا عن إجراءات وزارة التموين لاستلام القمح المحلى من المزارعين فى نقاط محددة .

- تسليم الأقماح بنقاط الاستلام ستكون بلجنة تحت رئاسة مديرية التموين وأربعة أعضاء آخرين هم، عضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من الزراعة وأمين العهدة بالإضافة إلى القبانى المسئول عن الموازين.

- تخصيص 450 موقعا تشمل الصوامع والهناجر والبناكر والشون المطورة لاستقبال القمح المحلى.

- اختيار نقاط التجميع لاستلام الاقماح بأماكن الزراعات الكثيفة لتسهيل الأمر على المزارعين أثناء التوريد وعدم تحملهم تكاليف كثيرة للنقل

- لن يتم استلام أية أقماح بالشون الترابية.



- سيتم سداد مستحقات ( الموردين - المزارعين ) بعد 72 ساعة من التوريد .

- وزارة المالية وفرت الاعتماد المالى المطلوب من 13 إلى 16 مليار جنيه لموسم القمح هذا العام.

- تجهيز غرفة عمليات مركزية بالوزارة برئاسة الوزير للعمل على مدار الساعة لحل المشاكل وتذليل العقبات أن وجدت أثناء عمليات استلام الاقماح.



